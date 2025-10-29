Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các dự án luật lĩnh vực an ninh, trật tự

Quốc hội làm việc tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 31/10, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình về 16 luật.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự./.