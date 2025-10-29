  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 31/10/2025 08:00

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các dự án luật lĩnh vực an ninh, trật tự

Sáng nay, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về 16 dự thảo luật. Sau đó, Quốc hội dành thời gian còn lại của buổi sáng và cả buổi chiều để thảo luận về các luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự.

Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị để phát triển bền vữngQuốc hội nghe tờ trình, báo cáo giải trình và thảo luận về 9 dự thảo luật

Quốc hội làm việc tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 31/10, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình về 16 luật.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậndự án luật lĩnh vực an ninhtrật tự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam - Hoa Kỳ thảo luận về quan hệ thương mại và các lĩnh vực tiềm năng

Ngày 27/10, Bộ Công Thương cho biết, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng Jacob Helberg.

Việt Nam - Hoa Kỳ thảo luận về quan hệ thương mại và các lĩnh vực tiềm năng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top