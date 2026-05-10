Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong gần 30 ngày

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, với khối lượng lớn nội dung về công tác lập pháp, trong đó, các dự án đều xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 2 theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong khoảng gần 30 ngày làm việc với 2 đợt họp: Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20/10 đến ngày 13/11/2026), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết; Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25/11 đến ngày 5/12/2026), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cũng theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, về công tác lập pháp, có 2 nội dung chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026 nhưng cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Có 33 dự án luật, 1 dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026

Ngoài ra, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản đề nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 đối với 4 dự án luật, nghị quyết khác. Trường hợp các dự án được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ điều chỉnh dự kiến nội dung Kỳ họp theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.

Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung Kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát Kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị chỉ đạo hoàn thiện tài liệu các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp theo đúng quy định; đồng thời, đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức (nếu cần thiết).

