Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương phải gắn với quản trị hiện đại và phát triển bền vững

Phiên thảo luận ở tổ 4 vào sáng 6/8. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 6/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều nội dung quan trọng, gồm: việc thành lập thành phố Quảng Ninh; việc thành lập thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc thành phố Bắc Ninh; chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cùng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Đoàn ĐBQH thành phố Huế tham gia thảo luận ở tổ 4 cùng các đoàn Khánh Hòa và Lào Cai. Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung đồng chủ trì.

Tham gia thảo luận dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và thành lập thành phố Bắc Ninh cùng 12 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế Nguyễn Thị Sửu cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ, tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội và các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, bà tin tưởng đây là những quyết định có ý nghĩa chiến lược ở tầm quốc gia và rất đặc biệt khi hai địa phương liền kề cùng được xem xét trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong cùng một thời điểm.

Đối với Quảng Ninh, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng địa phương này có đặc điểm rất riêng với sự tích hợp giữa đô thị, biển, di sản và biên giới. Đây là mô hình phát triển phức hợp, đòi hỏi phương thức quản trị mới để điều phối hiệu quả các không gian kinh tế cửa khẩu, kinh tế di sản và kinh tế biển quốc tế. Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, nếu không đổi mới cơ chế quản trị theo hướng hiện đại và có tính đặc thù, việc cân bằng giữa bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long với yêu cầu đô thị hóa nhanh sẽ gặp nhiều thách thức.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng nhấn mạnh yếu tố an ninh, quốc phòng và an ninh hệ sinh thái đối với Quảng Ninh khi địa phương vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc. Từ đó, đại biểu đề xuất cần nghiên cứu cơ chế quản trị đô thị đặc thù cho Quảng Ninh khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Bắc Ninh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế Nguyễn Thị Sửu đánh giá cao tiềm lực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP, khả năng thu hút FDI và nền tảng văn hóa Kinh Bắc với nhiều di sản được UNESCO ghi danh. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Sửu bày tỏ băn khoăn về bài toán quản trị khi địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã lớn, đồng thời phải xử lý hài hòa giữa công nghiệp hóa nhanh với bảo tồn di sản văn hóa.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, việc chuyển đổi mô hình quản lý từ nông thôn sang đô thị cần được thực hiện không chỉ ở hình thức mà phải nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả bộ máy.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế thống nhất cao với các dự thảo nghị quyết. Qua nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ, cơ quan thẩm tra và giải trình của hai địa phương, đại biểu Nguyễn Tiến Nam nhận thấy, việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và thành lập thành phố Bắc Ninh cùng 12 phường đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển đô thị.

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Nam, chủ trương này đáp ứng yêu cầu khách quan của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị với quy mô lớn hơn, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cho rằng Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ và vượt nhiều tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với Bắc Ninh và 12 phường, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm chính xác số liệu về quy mô dân số đô thị và thực hiện thống nhất các mốc thời gian công nhận theo đề xuất của Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng kiến nghị hai địa phương sớm ban hành kế hoạch chi tiết triển khai nghị quyết của Quốc hội, nhanh chóng kiện toàn bộ máy chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động hành chính và đời sống bình thường của người dân.