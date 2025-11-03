  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 16:30

Còn 14 vị trí bị tắc, chưa thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh

HNN.VN - Trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh với khối lượng 330.000 m3/129 vị trí, đến nay còn 14 vị trí bị tắc, chưa thông tuyến chủ yếu trên đường Hồ Chí Minh.

Ứng trực điều tiết giao thông ở Quốc lộ 1A và khắc phục các điểm sạt lởĐường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ

Vị trí sạt lở trên Quốc lộ 49 qua đèo Kim Quy vừa được thông tuyến (ảnh: Nguyễn Hiếu) 

Chiều 3/11, Khu Quản lý đường bộ II (QLĐB II), Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên địa bàn thành phố Huế sạt lở taluy dương các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh sạt lở taluy dương 330.000 m3/129 vị trí, đến nay còn 14 vị trí bị tắc, chưa thông tuyến. Trong đó 8 vị trí chưa thông tuyến mới phát sinh, hiện đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đã phân luồng 2 đầu vị trí bị tắc, đang tiến hành khắc phục, dự kiến thông xe trong ngày 4/11.

Khu QLĐB II đã và đang triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi xảy ra sự các cố sạt lở taluy dương tắc đường, Khu QLĐB II đã chỉ đạo các đơn vị đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ và tổ chức trực gác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý huy động máy móc, thiết bị, nhân lực kịp thời dọn đất, đá sụt, bùn tràn ra mặt đường và phối hợp với cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương để phân luồng giao thông từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tin: Hà Nguyên
 Từ khóa:
sạt lởta luy14 vị tríquốc lộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra các điểm sạt lở, vùng xung yếu

Sáng 3/11, Đoàn công tác của UBND thành phố Huế do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa tại một số khu vực sạt lở, vùng xung yếu trên địa bàn huyện Nam Đông (cũ). Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định kiểm tra các điểm sạt lở, vùng xung yếu
Nỗ lực thông đường vùng sạt lở

Gần 100 công nhân của đơn vị quản lý đường bộ cùng lực lượng của chính quyền địa phương đang “đội mưa” với nỗ lực thông đường trên tuyến Hồ Chí Minh qua vùng A Roàng (nay là xã A Lưới 4).

Nỗ lực thông đường vùng sạt lở
Giúp dân vùng núi sau lũ

Không chỉ ở đồng bằng, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng miền núi. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hạ tầng, tiếp ứng lương thực, nước uống cho người dân vùng biệt lập.

Giúp dân vùng núi sau lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top