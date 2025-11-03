Còn 14 vị trí bị tắc, chưa thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh

Vị trí sạt lở trên Quốc lộ 49 qua đèo Kim Quy vừa được thông tuyến (ảnh: Nguyễn Hiếu)

Chiều 3/11, Khu Quản lý đường bộ II (QLĐB II), Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên địa bàn thành phố Huế sạt lở taluy dương các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh sạt lở taluy dương 330.000 m3/129 vị trí, đến nay còn 14 vị trí bị tắc, chưa thông tuyến. Trong đó 8 vị trí chưa thông tuyến mới phát sinh, hiện đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đã phân luồng 2 đầu vị trí bị tắc, đang tiến hành khắc phục, dự kiến thông xe trong ngày 4/11.

Khu QLĐB II đã và đang triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi xảy ra sự các cố sạt lở taluy dương tắc đường, Khu QLĐB II đã chỉ đạo các đơn vị đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ và tổ chức trực gác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý huy động máy móc, thiết bị, nhân lực kịp thời dọn đất, đá sụt, bùn tràn ra mặt đường và phối hợp với cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương để phân luồng giao thông từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.