Nhiều chặng bay sắp hết vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nghỉ dài ngày nên nhu cầu đi lại của người dân bằng máy bay thường tăng rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bước sang dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp (từ 14-22/2/2026), lượng hành khách được dự báo tăng thêm từ 10-15% so với cùng kỳ. Trước áp lực nhu cầu lớn trên nhiều đường bay trục, các hãng hàng không đã sớm mở bán vé, tăng tần suất và chuẩn bị thêm nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đường bay ngách không còn vé ngày cao điểm

Thực tế nhiều năm cho thấy, nhu cầu di chuyển tập trung mạnh vào các chặng bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung và các đường trục lớn như Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, khiến áp lực cung ứng vé và tần suất bay gia tăng đáng kể trong giai đoạn cận Tết.

Khảo sát qua các trang bán vé của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy, giá vé máy bay Tết chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh- Hà Nội khoảng 3,7 triệu đồng/khách. Các chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Hới... đều không còn vé ngày cao điểm 25-26 tháng Chạp; chiều trở lại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5-6 tháng Giêng cũng tương tự.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thị trường vé Tết năm nay ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt trên nhiều đường bay nội địa, đặc biệt là các hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trước Tết, cũng như chiều ngược lại sau Tết.

Trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, lượng khách mua vé sớm vào các ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết đã có những chuyến đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Ở chiều ngược lại, các chuyến từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày ngay trước khi đi làm trở lại cũng ghi nhận mức đặt chỗ tương tự, cho thấy nhu cầu quay về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ đang tăng khá nhanh.

Các hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trước Tết hiện đạt mức lấp đầy cao, nhiều đường đã đạt từ 80% đến gần 90%. Sau Tết, lượng khách từ các tỉnh, thành trở lại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ở mức tốt, tỷ lệ lấp đầy chỗ trên các chuyến bay đạt trung bình khoảng 85-90%.

Hãng hàng không Vietravel Airlines ghi nhận sức mua vé Tết tăng nhanh trên nhiều đường bay trọng điểm. Ở giai đoạn trước Tết, các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh và Quy Nhơn, đặc biệt trong khoảng từ 23-30 tháng Chạp, đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng cũng cho thấy nhu cầu tăng dần, với tỷ lệ lấp đầy đối chiếu với thời điểm hiện tại vượt trên 60%.

Ở chiều ngược lại sau Tết, nhiều chuyến bay từ Vinh và Quy Nhơn về Thành phố Hồ Chí Minh đã gần kín chỗ, thậm chí có ngày không còn vé, trong khi các chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời giữ được nhiệt ổn định.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết nhu cầu tìm kiếm và đặt vé Tết dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp và cơ quan chính thức công bố lịch nghỉ Tết. Đây cũng là giai đoạn hành khách có xu hướng “chốt vé” để đảm bảo kế hoạch về quê, du lịch hoặc thăm thân, đặc biệt trên các đường bay có tính mùa vụ cao.

Lên kế hoạch tăng chuyến

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã tung ra hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay, đồng thời đơn vị này tiếp tục theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Tuy vậy, Hãng cũng khuyến nghị hành khách mua vé sớm và lựa chọn các kênh chính thức của Vietnam Airlines, gồm hệ thống phòng vé, đại lý được ủy quyền, website www.vietnamairlines.com và ứng dụng di động của hãng. Khi xuất vé, hành khách nên yêu cầu hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi.

Để giảm bớt áp lực trong đợt cao điểm, hãng hàng không Bamboo Airways đã nhận thêm một máy bay Airbus A320, nhờ đó dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay Tết, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại đường bay được nhiều hành khách quan tâm như Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Trước tình trạng một số chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới nhanh chóng hết vé, Vietravel Airlines đã chủ động triển khai kế hoạch tăng chuyến. Cụ thể, trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh và ngược lại, hãng đã nâng tần suất khai thác lên 2 chuyến mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm từ ngày 6/2-3/3/2026, bao gồm cả thời gian trước và sau Tết.

Bên cạnh việc tăng tải, Vietravel Airlines hiện duy trì tần suất khai thác ổn định 6 chuyến mỗi ngày trên đường trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại lớn trên tuyến bay huyết mạch của thị trường.

Song song đó, Vietravel Airlines đang tích cực bổ sung nguồn lực, từ đội tàu bay đến nhân sự phi công, tiếp viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng chuyến, kể cả khai thác trong khung giờ đêm, nhằm góp phần tăng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong bối cảnh giá vé máy bay Tết vẫn ở mức cao do áp lực cung, cầu, Vietravel Airlines khuyến nghị hành khách nên chủ động mua vé sớm để có mức giá tốt và lựa chọn được lịch bay phù hợp. Hãng cũng lưu ý hành khách chỉ nên mua vé qua các kênh bán chính thức như website, phòng vé và hệ thống đại lý chính thức của Vietravel Airlines trên toàn quốc để tránh rủi ro vé giả./.