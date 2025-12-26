  • Huế ngày nay Online
Học sinh Huế nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, Tết Nguyên đán 9 ngày

HNN.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế vừa thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Âm lịch đối với học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

 Học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày và Tết Nguyên đán 9 ngày

Thực hiện Thông báo số 369/TB-UBND ngày 21/10/2025 của UBND thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công văn số 19068/UBND-GD ngày 27/12/2025 của UBND thành phố về thời gian học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 và Tết Âm lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất lịch nghỉ áp dụng cho các trường mầm non, trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 trong 4 ngày liên tiếp, từ thứ Năm (ngày 1/1/2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4/1/2026). Sau kỳ nghỉ, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp để bảo đảm tiến độ chương trình theo quy định.

Đối với Tết Nguyên đán, học sinh được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường, trung tâm chủ động thông báo đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục theo đúng khung thời gian năm học.

MINH HIỀN
