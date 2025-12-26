Khẳng định vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời kỳ mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và cộng đồng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Thái Lan; qua đó lan tỏa thông tin tích cực, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa Nhân dân hai nước.

Hội đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, từng bước thích ứng với bối cảnh mới; duy trì kết nối với các tổ chức hữu nghị và bạn bè Thái Lan thông qua những hình thức phù hợp; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Đồng thời, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm; đội ngũ hội viên ngày càng phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động hữu nghị. Vai trò nòng cốt của hội trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa trên địa bàn thành phố tiếp tục được khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao Bằng khen của UBND thành phố cho các điển hình trong 5 năm qua

Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Thái Lan nói chung, giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành Đông Bắc Thái Lan nói riêng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được củng cố và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố có trách nhiệm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, giữa thành phố Huế và các đối tác Thái Lan.

Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 23 thành viên; ông Đinh Mạnh Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.