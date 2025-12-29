Điều chỉnh thời gian làm việc hành chính theo mùa

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân

Theo quy định, thời gian làm việc hành chính được chia theo 2 mùa. Cụ thể, mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9), buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), buổi sáng vẫn làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp hoạt động có tính chất hành chính; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và doanh nghiệp, thời gian làm việc được chủ động điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù hoạt động.

Đối với lực lượng công an, quân đội và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, căn cứ thời gian làm việc hành chính chung của thành phố để quyết định thời gian làm việc theo thẩm quyền.

Quyết định giao Sở Nội vụ chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện đúng quy định.

Việc ban hành quy định thời gian làm việc hành chính mới được kỳ vọng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.