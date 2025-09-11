  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 12/09/2025 17:25

Đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố Bình An

HNN.VN - Ngày 12/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền - Hoàng Việt Cường có buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố (TDP) Bình An.

Không đủ điều kiện pháp lý hiện hành để xét tặngKhai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong ĐiềnDiều Huế hút hồn khách TâyPhong Dinh chuyển mìnhRa mắt sách về nhà cách mạng Hoàng Anh

 Người dân TDP Bình An trình bày các ý kiến phản ánh

Tại buổi tiếp dân và đối thoại, người dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo phường các vấn đề, như quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước trên tuyến đường Tỉnh lộ 11B; hạ tầng giao thông, thủy lợi, kênh mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp; cần có những định hướng, giải pháp để phát triển cây trồng bền vững ở vùng gò đồi; vận hành hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo hiệu quả để bật, tắt đúng giờ, thuận tiện cho người dân trong đi lại. 

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Việt Cường đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh; đồng thời trao đổi các vấn đề cán bộ đảng viên và người dân quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến, đề nghị các phòng chuyên môn của phường tiến hành rà soát, tham mưu lãnh đạo UBND phường giải quyết các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân theo thẩm quyền, đúng quy định.

Sau buổi tiếp dân và đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - Hoàng Việt Cường đã đi kiểm tra trên tuyến đường Tỉnh lộ 11B, nơi người dân mong muốn được đầu tự hệ thống thoát nước và thăm các mô hình kinh tế trên bàn TDP Bình An. 

Tin, ảnh: TRẦN MINH
 Từ khóa:
Lãnh đạophường Phong Điềnđối thoạitrực tiếpNhân dântổ dân phố Bình An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối thoại với dân về bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều 9/9, tại trụ sở UBND phường Kim Long (TP.Huế), Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I phối hợp cùng UBND phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.

Đối thoại với dân về bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top