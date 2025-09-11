Đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố Bình An

Người dân TDP Bình An trình bày các ý kiến phản ánh

Tại buổi tiếp dân và đối thoại, người dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo phường các vấn đề, như quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước trên tuyến đường Tỉnh lộ 11B; hạ tầng giao thông, thủy lợi, kênh mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp; cần có những định hướng, giải pháp để phát triển cây trồng bền vững ở vùng gò đồi; vận hành hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo hiệu quả để bật, tắt đúng giờ, thuận tiện cho người dân trong đi lại.

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Việt Cường đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh; đồng thời trao đổi các vấn đề cán bộ đảng viên và người dân quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến, đề nghị các phòng chuyên môn của phường tiến hành rà soát, tham mưu lãnh đạo UBND phường giải quyết các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân theo thẩm quyền, đúng quy định.

Sau buổi tiếp dân và đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - Hoàng Việt Cường đã đi kiểm tra trên tuyến đường Tỉnh lộ 11B, nơi người dân mong muốn được đầu tự hệ thống thoát nước và thăm các mô hình kinh tế trên bàn TDP Bình An.