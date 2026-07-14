Đón đọc Huế Ngày nay số 473, phát hành thứ Tư, ngày 15/7/2026

Trang nhất Huế Ngày nay số 473

Nổi bật trang 3 là phóng sự “Nâng bước những mầm xanh trên biên giới” của tác giả Quỳnh Anh. Bài viết khắc họa hình ảnh những người lính biên phòng đồng hành cùng giáo dục vùng cao với chương trình xây dựng trường học và nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn trên trang 4 là bài viết “Mở lối cho dòng vốn ngoại”, phân tích cơ hội mới từ Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bài viết chỉ ra những chuyển biến tích cực trong thu hút doanh nghiệp FDI tại Huế; đề cập những yêu cầu đặt ra về cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp nhằm tạo sức hút bền vững đối với các nhà đầu tư trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, trên trang 4 còn có thông tin về tiến độ dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đang giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác 4 làn xe trong tháng 8 tới.

Thông tin đặc sắc về văn hóa, giáo dục trên trang 5 Huế Ngày nay, phát hành ngày 15/7

Trang 5, đáng chú ý là bài bình luận “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Huế: Kịch bản nào để thuộc nhóm dẫn đầu cả nước?” của tác giả Hương Bình. Từ lợi thế của một đô thị di sản, bài viết gợi mở về con đường đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của Huế trong những năm tới. Tác giả đề xuất những trụ cột phát triển cho Huế từ du lịch văn hóa, lễ hội, áo dài, ẩm thực, làng nghề và công nghiệp sáng tạo dựa trên di sản.

Trang 6 tiếp tục lan tỏa những câu chuyện giàu tính nhân văn qua bài “Xây dựng yêu thương”, phản ánh cách cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ người nghèo an cư, ổn định cuộc sống; cùng với phóng sự “Đi biển kéo mực địu”, đưa bạn đọc đến với nhịp mưu sinh trên vùng biển Phú Vinh, nơi nghề kéo mực địu không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần gìn giữ một nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân ven biển.

Huế Ngày nay số 473 còn có nhiều thông tin hấp dẫn về Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 17, quy tụ đại biểu của 87 trường đại học (trang 1); gương thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2026 - Hoàng Đức Huynh (trang 5); khám, điều trị bệnh lý răng miệng miễn phí cho người dân 5 xã A Lưới; khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 22 tỷ đồng (trang 7)…

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