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Thế giới

Lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

ClockThứ Năm, 23/07/2026 08:19
Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo từ Cơ quan quản lý thiên tai bang Assam ở khu vực đông bắc cho biết, đợt mưa lũ nghiêm trọng từ đầu tuần này đã khiến ít nhất 26 người chết, trong đó trận lũ ngày 21/7 khiến 21 người thiệt mạng.

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Nhiều nơi ở bang Assam ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Theo thống kê của chính quyền bang Assam, lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người.

Tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng tại 16 huyện. Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc các huyện Jorhat, Kamrup và vùng đô thị Kamrup.

Lũ lụt ảnh hưởng đến 794 ngôi làng, gây thiệt hại cho hơn 19.099ha diện tích cây trồng, làm hư hại nhiều tuyến đường, đê điều và cơ sở hạ tầng khác.

Chính quyền bang đã tăng cường các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại 16 huyện chịu ảnh hưởng, thiết lập 49 trại cứu trợ và 52 trung tâm phân phối hàng viện trợ, cung cấp lương thực và nơi ở cho 44.511 người. Hiện tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực.

Sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới, đã vượt quá mức nguy hiểm ở một số nơi. Tại Jammu và Kashmir, tuyến đường cao tốc huyết mạch Jammu-Srinagar bị đóng cửa sau nhiều vụ sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn và dông bão sẽ tiếp diễn ở các bang Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu và Kashmir.

https://nhandan.vn/lu-lut-nghiem-trong-tai-an-do-post977263.html?gidzl=Zlp4JRH5HL-CuSrDkrz3NepWoasjMa1OmER0IFuA65x5ifTD_G0M2vJloKgl149NbRgO5s8FYhabi4L8NG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Lũ lụtnghiêm trọngẤn Độ
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