Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có lãnh đạo Ban TG&DV Thành ủy; các báo cáo viên cấp thành phố; đại diện một số sở, ngành.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã thông tin chuyên đề “Kết quả bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực nổi bật thời gian gần đây, tác động và chủ trương, chính sách của Việt Nam”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban TG&DV Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị: Ban TG&DV các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung, đẩy mạnh triển khai tuyên truyền các nội dung tại công văn của Ban TG&DV Trung ương về định hướng công tác tuyên truyền miệng trong tháng 8/2025 và các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và của tỉnh về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Tuyên truyền về năm học mới 2025 - 2026.

Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.