Lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 29/8, Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí ThanhPhó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức AnhLãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Huế. 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố đã thỉnh hồi chuông tại Tháp chuông Hòa Bình. Âm thanh ngân vang, trầm hùng như nhắc nhớ về sự hy sinh bất diệt của những người con đất Việt.

Tiếp đó, đoàn đã trang trọng đặt vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, dâng nén hương thơm thành kính tưởng niệm. Một phút mặc niệm được cử hành tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cho hạnh phúc hôm nay của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ 

Sau nghi thức chung, từng đại biểu thành kính đến từng phần mộ thắp nén hương tưởng nhớ. Mỗi nén hương không chỉ là lời tri ân sâu sắc, mà còn là cam kết của thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình-độc lập, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước.

Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 Anh hùng liệt sĩ. Đây là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nơi đây lắng đọng biết bao ký ức thiêng liêng về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần quật cường.

Lê Thọ
Bằng tất cả lòng biết ơn

Tĩnh lặng giữa lòng phố Huế, nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của hàng ngàn người con đất Việt đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn. Nhiều năm trở lại đây, diện mạo các nghĩa trang đổi thay rõ rệt: khang trang, tươm tất hơn và được quản lý bằng công nghệ hiện đại.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng đầu nguồn

Ngày 12/8, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra khu vực rừng đầu nguồn sông Hương và thăm các trạm kiểm tra kiểm soát của kiểm lâm. Cùng đi còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Dự án mở rộng nhà máy bia Huế khi hoàn thành sẽ là một trong những cơ sở sản xuất bia hiện đại nhất cả nước, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; đồng thời đóng vai trò hạt nhân trong phát triển công nghiệp chế biến của địa phương.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, Đoàn công tác Bộ quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

