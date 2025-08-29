Lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Huế.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố đã thỉnh hồi chuông tại Tháp chuông Hòa Bình. Âm thanh ngân vang, trầm hùng như nhắc nhớ về sự hy sinh bất diệt của những người con đất Việt.

Tiếp đó, đoàn đã trang trọng đặt vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, dâng nén hương thơm thành kính tưởng niệm. Một phút mặc niệm được cử hành tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cho hạnh phúc hôm nay của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Sau nghi thức chung, từng đại biểu thành kính đến từng phần mộ thắp nén hương tưởng nhớ. Mỗi nén hương không chỉ là lời tri ân sâu sắc, mà còn là cam kết của thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình-độc lập, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước.

Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 Anh hùng liệt sĩ. Đây là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nơi đây lắng đọng biết bao ký ức thiêng liêng về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần quật cường.