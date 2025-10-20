Đại biểu Quốc hội góp ý về kiểm soát lạm phát, giải ngân đầu tư công

Nội dung thảo luận bao gồm kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch năm 2026; tình hình ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; cùng kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công.

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tham gia thảo luận tại tổ 6 cùng đoàn Đồng Nai và Lạng Sơn. UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu chủ trì, điều hành phiên thảo luận.

Giải ngân đầu tư công phải nhanh và hiệu quả

Các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu tăng trưởng GDP mà Chính phủ đề xuất, song nhấn mạnh cần hành động quyết liệt hơn để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông nguồn lực đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn TP. Huế) nhận định báo cáo của Chính phủ đã thể hiện rõ nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô, song lưu ý thị trường tài chính và giá cả đang có nhiều biến động cần được theo dõi sát.

“Báo cáo dự kiến mức lạm phát khoảng 4,5%, nhưng thực tế giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng nhanh. Cần có thêm giải pháp chủ động kiểm soát lạm phát, tránh tác động tới đời sống người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp”, ông Nam nêu ý kiến.

Ông Nam cũng cảnh báo các biến động gần đây trên thị trường vàng và ngoại tệ, coi đây là tín hiệu cần được giám sát chặt để tránh lan sang mặt bằng giá.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Hải Nam cho rằng tốc độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. “Thủ tướng đã nhiều lần nhắc nhở về tiến độ giải ngân. Cần không chỉ nhanh hơn mà còn đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí, thất thoát. Nguồn vốn đầu tư công phải thực sự dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân, góp phần tăng trưởng GDP”, ông Nam nói.

Ông Nam cũng đề nghị siết chặt kỷ luật đầu tư, tránh tình trạng “chạy theo thành tích”, đồng thời kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư tuyến giao thông ven biển Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng, vừa ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, vừa tạo động lực phát triển vùng duyên hải miền Trung.

Cùng quan điểm về đầu tư công, đại biểu Bùi Xuân Thống (Đoàn Đồng Nai) cho biết nhiều dự án hạ tầng ở địa phương đang gặp vướng mắc về cơ chế khai thác vật liệu và giải phóng mặt bằng.

“Các quy hoạch chưa đồng bộ, thời gian điều chỉnh kéo dài, khiến nhiều dự án trọng điểm bị chậm tiến độ. Cần rà soát, thống nhất khung thời gian quy hoạch giữa các lĩnh vực như giao thông, đất đai, năng lượng để tránh chồng chéo,” ông Thống kiến nghị.

Đại biểu cũng đề nghị cho phép địa phương được áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án trọng điểm, đi kèm điều kiện giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Đại biểu Bùi Xuân Thống nêu ý kiến về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Chủ động nguyên liệu, phát triển nhà ở xã hội

Nhìn từ góc độ phát triển dài hạn, đại biểu Bùi Xuân Thống chỉ ra cơ cấu xuất nhập khẩu hiện nay còn phụ thuộc quá lớn vào khu vực FDI, chiếm hơn 75% kim ngạch xuất khẩu.

“Khu vực trong nước vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Đây là điểm yếu cần khắc phục để nền kinh tế tự chủ hơn về nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc nguồn cung toàn cầu,” ông nói.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu tình trạng thiếu nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp. “Giá bất động sản quá cao, người lao động phải mất hàng chục năm mới mua nổi một căn nhà. Nhà ở xã hội, nhà cho công nhân vẫn còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu,” ông Thống phân tích, đồng thời đề nghị Chính phủ đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội và kiểm soát chặt thị trường bất động sản để bình ổn giá nhà.

Liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ, đại biểu Nguyễn Hải Nam kiến nghị các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Y tế cần có biện pháp mạnh tay hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, nơi hàng giả, hàng kém chất lượng đang gây nguy hiểm trực tiếp cho người tiêu dùng.

“Không thể để người dân bị lừa ngay cả trong bữa ăn, thức uống hằng ngày. Các quy định trong Luật Thương mại điện tử (sửa đổi) cần thực sự đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Nam nhấn mạnh.

Đại biểu Lưu Bá Mạc nêu ý kiến về thẩm định, phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Lưu Bá Mạc (Đoàn Lạng Sơn) phản ánh vướng mắc khi thực hiện Nghị định 208/2024/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Theo ông Mạc, quy định hiện nay yêu cầu hồ sơ qua hai bước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định tình trạng xuống cấp di tích, sau đó mới phê duyệt dự án khiến thời gian kéo dài, ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

“Tỉnh là đơn vị trực tiếp quản lý, nắm rõ tình trạng di tích. Vì vậy, nên phân cấp cho địa phương được xác nhận tình trạng xuống cấp đối với di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Sau đó, hồ sơ mới trình Bộ thẩm định bước kỹ thuật,” ông Mạc đề nghị và cho rằng điều này sẽ rút ngắn thủ tục, giúp địa phương chủ động hơn trong bảo tồn di sản văn hóa.

Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.