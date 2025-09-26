Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10

Trung đoàn bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 10. Ảnh: TTXVN phát

Công điện nêu rõ: Tối 26/9, bão Bualoi đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng trên 30km/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên. Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối 27/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông. Để chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân do yếu tố chủ quan.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão, trong đó tập trung: (i) bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; (ii) kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”; (iv) rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo: dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển; phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập. Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển, đất liền, hồ đập. Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn gây sụt lún, sạt lở bất thường.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương; hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, lũ để người dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.