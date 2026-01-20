Niềm tin vững chắc về vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hướng về Đại hội, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Giám đốc Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là một trong những cộng đồng kiều bào hình thành sớm, có lịch sử gắn bó lâu dài với quê hương, đất nước. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, kiều bào tại Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt, dõi theo từng bước phát triển của đất nước và đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng nêu rõ, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục đề cao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: “Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển tiếng Việt trong cộng đồng; tạo điều kiện để các tổ chức hội đoàn người Việt tại Nga hoạt động ổn định, đúng pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập tốt với xã hội sở tại và luôn hướng về Tổ quốc”.

Hướng về Đại hội, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chị Nguyễn Thị Minh Châu, một Việt kiều sống ở Moskva 33 năm, cũng bày tỏ niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Chị có bốn người con mang nửa dòng máu Việt của mẹ và các con của chị luôn tự hào về quê hương mình, nhất là những khi về thăm quê, được chứng kiến tình cảm của người thân, họ hàng cùng sự phát triển của đất nước.

Chị Phạm Thu Trang, chuyên viên kinh tế Viện Quản lý Nhà nước và Đô thị thuộc Trường đại học Kinh tế cao cấp (HSE) của Nga cho biết, tại Nga đang hình thành một đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu người Việt trẻ, với khát vọng được cống hiến một cách thiết thực, thông qua việc tham gia các nền tảng, mạng lưới tư vấn, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho các cơ quan hữu quan, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, việc xây dựng một mạng lưới chuyên gia khoa học để kết nối không chỉ kiều bào mà còn cả các chuyên gia khoa học Việt Nam và Nga là hết sức cần thiết.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi mỗi quyết sách của Đảng đều gắn liền với tương lai và vị thế của đất nước. Bằng trái tim và khối óc của mình, cộng đồng người Việt Nam tại Nga quyết tâm đồng hành đất nước trong hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

https://nhandan.vn/niem-tin-vung-chac-ve-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-post938183.html