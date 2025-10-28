Trách nhiệm cao, hiệu quả lớn

Người dân tất bật dọn vệ sinh môi trường sau khi lũ rút

Cùng dân khắc phục

Tổ dân phố Hải Cát, phường Kim Long là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nhất sau đợt lũ vừa qua. Tổ có hơn 320 hộ dân, trong đó hơn 70% bị ngập sâu. Khi nước rút, đường làng phủ đầy bùn non, rác thải dồn ứ khắp nơi, thời điểm ấy đường làng Hải Cát rộn ràng tiếng chổi, tiếng xẻng.

Ông Trần Văn Thu vừa lùa bùn trong sân vừa nói: “Bùn còn ngập ngoài cổng, phải dọn nhanh, chứ để lâu nắng lên là đóng cứng, không làm nổi”. Dọn xong nhà mình, ông Thu và nhiều hộ khác lại sang giúp hàng xóm.

Những ngày sau lũ, chính quyền phường Kim Long cử lực lượng xuống từng tổ dân phố kiểm tra, thống kê thiệt hại. Tổ trưởng dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp rà soát, hỗ trợ người dân dọn dẹp. Anh Trần Quang Quốc, Tổ trưởng tổ dân phố Hải Cát cho biết: “Nước rút đến đâu, chúng tôi huy động dân vệ sinh đến đó. Cả tổ cùng làm, không chờ chỉ đạo. Nếu chậm, bùn đặc lại thì chịu”.

Không chỉ ở Kim Long, hầu khắp các phường, xã của TP. Huế trong đợt mưa lũ vừa qua đều ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, mặt trận và đoàn thể. Từ việc di dời dân, bảo đảm an toàn trường học đến khắc phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, mỗi đầu việc đều được phân tầng trách nhiệm rõ ràng. Mô hình chính quyền ĐP2C từ đó được “thử lửa” trong thực tiễn và cho thấy tính chủ động, linh hoạt cao.

Tại phường An Cựu, nơi có nhiều khu vực trũng thấp, Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Như Thanh kể: “Khi nước dâng, chúng tôi chủ động báo cáo và kích hoạt phương án ứng phó. Dân quân, công an, đoàn thanh niên vào cuộc ngay, di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn”.

Theo bà Thanh, chính nhờ phân cấp, phân quyền rõ ràng và ứng dụng hạ tầng số, chính quyền cơ sở đã chủ động hơn rất nhiều. “Trước đây việc gì cũng phải xin ý kiến, giờ được giao quyền xử lý tình huống tại chỗ. Dân thấy cán bộ gần dân hơn, phản ứng nhanh hơn, không còn cảnh chờ đợi hay đổ trách nhiệm”, bà Thanh nói.

Sức bật của chính quyền

Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc để khôi phục, ổn định sản xuất sau mưa lũ. Sự gắn kết của chính quyền địa phương giúp người dân cảm nhận rõ sự đổi thay trong điều hành và phục vụ.

Anh Trần Quang Tiến (phường Kim Long) chia sẻ: “Khi nước bắt đầu lên, tôi nhận được tin nhắn cảnh báo từ chính quyền qua zalo, facebook. Mấy năm trước còn bị động, giờ ai cũng chủ động kê đồ, chuẩn bị sẵn. Cán bộ phường còn đến từng nhà hỏi thăm, giúp người neo đơn di chuyển rất kịp thời”.

Theo anh Tiến, điều đáng quý là người dân giờ cảm nhận rõ sự hiện diện của chính quyền, không chỉ trong lúc nguy cấp mà cả khi khắc phục sau thiên tai. “Cách làm việc gần dân, nhanh, rõ ràng khiến ai cũng tin tưởng và sẵn sàng phối hợp”, anh Tiến nói.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cho rằng, đợt mưa lũ vừa qua là một “bài kiểm tra tự nhiên” đối với bộ máy chính quyền ĐP2C. Không chỉ là năng lực ứng phó thiên tai, mà còn là năng lực phối hợp, điều hành và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), toàn bộ dữ liệu về điểm ngập, dân cư bị ảnh hưởng, nhu cầu cứu trợ được cập nhật nhanh chóng trên nền tảng Hue-S. Cán bộ cơ sở có thể gửi hình ảnh, video để thành phố chỉ đạo ngay. Ngay sau lũ, lãnh đạo thành phố chỉ đạo từng phường rà soát thiệt hại, làm sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục sản xuất. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được phát động trở lại, huy động hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, sinh viên ra quân làm sạch đường phố.

“Chính sự đồng lòng ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của hệ thống chính trị khi cùng hành động vì dân”, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định nói. Đồng thời, nhấn mạnh: “Dù còn một số khó khăn nhưng tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở là điều thấy rõ. Qua thiên tai cho thấy năng lực thực tiễn từ cấp cơ sở. Điều rất đáng biểu dương là sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo ở cấp phường, xã - nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân”, ông Định chia sẻ.