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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh:

Cần tính đường dài cho không gian phát triển

HNN.VN - Khảo sát thực địa khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị phải đánh giá kỹ hiện trạng, tính toán đồng bộ giao thông, quỹ đất, mặt nước, cao độ nền, không gian xây dựng, nhất là phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, trước khi hình thành, triển khai các dự án.

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 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh (bên phải) trao đổi với các đơn vị, địa phương liên quan về việc tổ chức lại không gian Đầm Chuồn.

Ngày 23/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác khảo sát thực địa nhiều khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; kiểm tra các dự án đang triển khai, chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo địa phương tham gia đoàn.

Tổ chức lại không gian Đầm Chuồn, đẩy nhanh tiến độ sân golf Phong Phú

Tại khu vực Đầm Chuồn, đoàn khảo sát thực địa, nghe báo cáo về hiện trạng mặt nước, hoạt động ghe thuyền, khai thác thủy sản, du lịch và những vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án đánh giá tổng thể hiện trạng mặt nước, hoạt động ghe thuyền, hiệu quả khai thác thời gian qua để đề xuất phương án quản lý, phát triển phù hợp.

Theo đó, hệ thống ghe thuyền phải được tổ chức bài bản, có bến và địa điểm neo đậu. Các khu vực nuôi trồng, khai thác thủy sản, nhà hàng, hoạt động du lịch cần được khoanh vùng, sắp xếp theo quy hoạch, tránh phát triển tự phát.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu chú trọng vệ sinh môi trường, cứu nạn, cứu hộ. Ghe thuyền hoạt động du lịch phải được đăng kiểm, người điều khiển có bằng lái theo quy định, hoạt động trong mô hình hợp tác xã theo điều lệ, bảo đảm an toàn cho du khách. Cùng với đó, nghiên cứu phục hồi, trồng bổ sung cây xanh tạo cảnh quan. Bãi đỗ xe, các điểm dịch vụ cộng đồng cũng phải được tính toán trong phương án tổng thể, lâu dài.

“Khi phương án được xác lập, người dân cần được đồng hành, tổ chức hoạt động theo quy hoạch để tạo sinh kế ổn định, khai thác lâu dài giá trị của khu vực”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra các hạng mục liên quan đến Dự án sân golf ở phường Phong Phú.

Khảo sát tại phường Phong Phú, đoàn công nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ dự án sân golf đang được triển khai tại địa phương này.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu làm rõ tiến độ, ưu tiên khu vực tạo lối vào dự án và các khu tái định cư. Những vị trí đủ điều kiện phải được đẩy nhanh để tạo mặt bằng, phục vụ triển khai theo từng giai đoạn.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, các đơn vị phải thống kê cụ thể nhà, mồ mả, tài sản trong từng khu vực, làm rõ khối lượng thực tế để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với các tuyến đường vào dự án, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị, chủ đầu tư thống nhất với các hộ dân liên quan về phương án sử dụng, xác định rõ tần suất đi lại, thời gian, cách thức thông báo và trách nhiệm phối hợp, hạn chế phát sinh xung đột trong quá trình triển khai, vận hành dự án.

Phát triển không gian, khai thác hiệu quả quỹ đất

Tại phường Thuận An, Đoàn công tác khảo sát dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec; nghe báo cáo về tuyến đường ven phá và việc đánh giá, điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra quy hoạch các dự án tại phường Thuận An. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát kỹ quy hoạch khu vực ven biển, nghiên cứu không gian phát triển theo hướng có thể bố trí công trình cao tầng nhưng phải tuân thủ quy định về chiều cao xây dựng. 

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, nhu cầu thực tế của nhà đầu tư cần được tính đến nhưng phải đặt trong tổng thể quy hoạch chung. Sau khi đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, các khu đất phải được quản lý theo đúng phương án quy hoạch, tránh điều chỉnh tùy tiện làm ảnh hưởng không gian chung.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu nghiên cứu các tuyến kết nối phù hợp, vừa bảo đảm hạ tầng, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất. Với những khu vực có vị trí độc đạo, cần tính toán phương án tuyến đi qua để mở rộng khả năng tiếp cận.

 Lãnh đạo thành phố khảo sát thực địa về việc điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng, tuyến đường ven biển phải có tầm nhìn dài hạn, tính đến không gian phát triển trong nhiều năm tới. Tuyến đường cần nghiên cứu bám theo rìa ngoài quỹ đất hiện có, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa mở khả năng khai thác không gian mặt nước phía đầm phá.

“Một số vị trí có thể nghiên cứu chỉnh tuyến để tạo quỹ đất có quy mô phù hợp cho các công trình dịch vụ. Hệ thống bến tàu dọc khu vực cũng cần được tính toán, tạo kết nối giữa đường bộ và đường thủy, mở ra khả năng hình thành các điểm dịch vụ ven đầm phá”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nói.

Một yêu cầu khác được đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý là phải đánh giá kỹ khoảng cách của công trình, tuyến giao thông đối với bờ biển. Việc bố trí quá gần biển có thể chịu tác động của gió bão, sóng, cát bay, đồng thời ảnh hưởng đến địa hình, bờ biển. Vì vậy, vị trí, cao độ và hướng tuyến công trình phải được khảo sát, tính toán kỹ, bảo đảm ổn định lâu dài.

Lãnh đạo thành phố khảo sát dự án bổ sung đê chắn sóng thuộc dự án Nâng cao năng lực khai thác giao thông đường thủy khu vực cửa Tư Hiền.

Đối với khu vực ven đầm phá, các đơn vị cần khảo sát độ sâu, địa hình đáy và điều kiện thủy văn để tính toán phương án san nền, tạo mặt bằng. Những vị trí cạn có thể nghiên cứu nạo vét, tận dụng nguồn vật liệu phù hợp để nâng cao độ nền, nhưng phải căn cứ đặc điểm đất, nước và điều kiện tự nhiên từng khu vực.

Cùng ngày, đoàn khảo sát khu vực sân golf Vinh Xuân, dự án đang được thành phố kêu gọi đầu tư; kiểm tra dự án bổ sung đê chắn sóng thuộc dự án Nâng cao năng lực khai thác giao thông đường thủy khu vực cửa Tư Hiền trên địa bàn xã Vinh Lộc và xã Phú Lộc.

Liên quan đến đê chắn sóng, qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu đưa phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão vào toàn bộ quá trình tính toán phương án đầu tư. Các công trình ven biển, cửa biển, đầm phá phải được xem xét trong mối quan hệ với địa hình, thủy văn, sóng, gió và khả năng tác động của thiên tai, bảo đảm vừa khai thác hiệu quả vừa ổn định lâu dài.

Lê Thọ
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Tiến độdự ántrọng điểmkiểm trasân golf
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