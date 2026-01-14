Bưu điện TP. Huế quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện TP. Huế

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Bưu điện TP. Huế với nhiều kết quả nổi bật. Tổng doanh thu phát sinh đạt hơn 127 tỷ đồng, vượt 4,6% kế hoạch. Đơn vị đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại 41 trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố. Trong đó, các mảng dịch vụ phân phối - truyền thông và hành chính công ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt đạt 156% và 126,4% kế hoạch đề ra. Một trong những điểm sáng nổi bật là việc triển khai thành lập 39 bưu điện phường, xã hạt nhân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó giúp doanh thu bình quân tại các đơn vị này tăng gần 15%.

Năm 2026, Bưu điện TP. Huế đặt mục tiêu duy trì năng suất lao động đạt 131,9 triệu đồng/người/năm; đảm bảo thu nhập bình quân 11,1 triệu đồng/người/tháng và phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước 5 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bưu điện TP. Huế đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt là tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên bưu điện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp tham gia phục vụ tại các trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị, trong năm 2026, Bưu điện TP. Huế tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong cung ứng dịch vụ hành chính công, logistics và dịch vụ bưu chính - viễn thông trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện TP. Huế - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.