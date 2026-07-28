An toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc.

Lớp tập huấn được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/7/2026, triển khai theo kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tư duy cảnh giác của đội ngũ những người làm báo trước các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng gia tăng trong kỷ nguyên số. Đây cũng là hoạt động thiết thực hỗ trợ các cơ quan báo chí tăng cường năng lực chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Chương trình tập huấn gồm ba chuyên đề chính.

Chuyên đề thứ nhất tập trung vào việc nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nhận diện các nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong hoạt động báo chí, truyền thông số. Qua đó, học viên được cập nhật các phương pháp, công cụ kỹ thuật hiện đại để phát hiện, xác minh và kiểm chứng thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

Chuyên đề thứ hai đề cập việc bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến các tiêu chí thuộc Chỉ số thành phần 2.3 về bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (Bộ Chỉ số này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10/2025).

Chuyên đề thứ ba hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Nội dung tập trung vào việc khai thác các công cụ AI phục vụ quá trình thu thập, xử lý thông tin và sản xuất sản phẩm báo chí; đồng thời kiểm soát, đánh giá, sử dụng an toàn, có trách nhiệm các nội dung do AI tạo sinh trong quy trình tác nghiệp hiện đại.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại lớp tập huấn.

Thông qua các chuyên đề, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, xử lý các nguy cơ an ninh mạng; bảo vệ thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu tác nghiệp, dữ liệu điều tra và các kênh trao đổi với nguồn tin. Khóa học cũng góp phần nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, nội dung xuyên tạc và các sản phẩm do AI tạo sinh.

Ban Tổ chức kỳ vọng sau hai ngày tập huấn, các học viên sẽ nắm vững những nguy cơ an ninh mạng phổ biến, thành thạo các quy tắc bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tác nghiệp; nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung do AI tạo sinh; đồng thời chủ động thiết lập các lớp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu điều tra và các kênh trao đổi với nguồn tin.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy của các sản phẩm báo chí, hạn chế tối đa việc sử dụng tin giả hoặc nội dung AI chưa được kiểm chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và an toàn trong môi trường số.