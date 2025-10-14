  • Huế ngày nay Online
Bảo tồn di sản gắn với nâng cao chất lượng sống

HNN.VN - Chiều 14/10, tại Khách sạn Silk Path (TP. Huế) diễn ra khai mạc Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức Các thành phố Di sản Thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP).
Huế được đánh giá là địa phương luôn trân trọng quá khứ, coi di sản là nền tảng của bản sắc và là động lực cho phát triển

Hội nghị quy tụ hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam), trong đó có gần 30 thị trưởng và đại diện thành phố thành viên; các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực.

Di sản là bản sắc, là động lực cho phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Việc TP. Huế vinh dự được đăng cai Hội nghị OWHC-AP lần thứ 5 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hành trình hợp tác, bảo tồn và phát triển bền vững các đô thị di sản trên thế giới. Đây cũng là dịp để TP. Huế, Cố đô xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa của Việt Nam được thể hiện tinh thần mến khách và giới thiệu, lan tỏa giá trị văn hóa di sản với 8 di sản được UNESCO vinh danh đến với các địa phương trên thế giới.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc hội nghị 

Ông Nguyễn Thanh Bình cảm ơn Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới, Ban Thư ký khu vực, cùng các thành phố thành viên đã tin tưởng và ủng hộ Huế trở thành điểm hẹn của sự kiện ý nghĩa này. Đồng thời khẳng định: Hội nghị lần này là diễn đàn để các nhà lãnh đạo đô thị, các chuyên gia và cộng đồng di sản cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy những sáng kiến mới nhằm gìn giữ giá trị di sản trong quá trình phát triển đô thị hiện đại. Đây cũng là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, củng cố mạng lưới hợp tác giữa các thành phố di sản trong khu vực và trên thế giới.

“Huế - thành phố di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam - luôn trân trọng quá khứ, coi di sản là nền tảng của bản sắc và là động lực cho phát triển. Trong những năm qua, chúng tôi nỗ lực hướng tới mục tiêu “Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, nơi con người được sống trong không gian hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Việc đăng cai hội nghị hôm nay cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Huế trong việc đóng góp vào sứ mệnh chung của OWHC về bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

 Các đại biểu thảo luận tại hội nghị 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế tin rằng: Các quý vị đại biểu, quý vị khách quý sẽ có nhiều ấn tượng thật đặc biệt về TP. Huế xinh đẹp và mến khách. Hội nghị thành công tốt đẹp sẽ mang lại nhiều ý tưởng và giải pháp thiết thực cho tương lai của các đô thị di sản.

Tại phiên khai mạc, thành viên các thành phố di sản bày tỏ sự trân trọng đối với công tác chuẩn bị chu đáo của TP. Huế và sự tham gia tích cực của các thành phố thành viên. Huế không chỉ là một biểu tượng của di sản văn hóa thế giới, mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Chủ đề của hội nghị năm nay phản ánh khát vọng chung của chúng ta về một tương lai nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho sự đổi mới và phát triển bền vững.

Đồng thời khẳng định OWHC-AP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành phố thành viên, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và lan tỏa các giá trị chung nhằm hướng tới mạng lưới các đô thị di sản đáng sống, thân thiện với con người và môi trường.

Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

 Biểu diễn thời trang truyền thống Huế tại hội nghị 

Hội nghị OWHC-AP lần thứ 5 là sự kiện quốc tế quan trọng, khẳng định vị thế Huế trong mạng lưới các thành phố di sản toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng.

Diễn ra trong 3 ngày (14-16/10), Hội nghị OWHC-AP lần này có chủ đề “Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố Di sản Thế giới”, tập trung trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang trong mình giá trị di sản độc đáo. Hội nghị còn có phiên đặc biệt giới thiệu Dự án Đô thị mới (NUP) do Tổng ban thư ký OWHC chủ trì, hướng tới các mô hình đô thị thông minh, bền vững và gắn kết với cộng đồng.

 Biểu diễn thời trang Hàn Quốc tại hội nghị 

Chương trình ngoài lề gồm có: Trưng bày các tác phẩm đoạt giải từ Cuộc thi “Sáng tạo nội dung dành cho các Thành phố Di sản Thế giới của OWHC-AP”; Chương trình đố vui tìm hiểu về Di sản Thế giới theo thể thức “Rung chuông vàng” và Chương trình tham quan di sản Huế và tìm hiểu kinh nghiệm bảo tồn di sản địa phương...

Việc Huế đăng cai Hội nghị OWHC-AP lần này khẳng định, Huế là đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam, nơi vừa lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, vừa tiên phong trong các sáng kiến bảo tồn gắn với phát triển bền vững. Sự kiện cũng là cơ hội để Huế quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch tới bạn bè quốc tế, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia, các tổ chức quốc tế và giới trẻ. Đồng thời, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các thành phố di sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo động lực cho những sáng kiến chung về di sản và phát triển đô thị.

Hội nghị OWHC-AP lần thứ 5 tại Huế được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, lan tỏa thông điệp về bảo tồn di sản đi đôi với nâng cao chất lượng sống, hướng tới một tương lai hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

THÁI BÌNH
