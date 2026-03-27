Bà Lê Thị Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Sáng 28/3, HĐND phường Thuận Hóa tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND và UBND phường trong suốt nhiệm kỳ mới.

Trao chứng nhận cho các đại biểu trúng cử HĐND phường Khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Đình Bách, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khóa I nhấn mạnh: Kỳ họp lần này mang tính khởi đầu, có vai trò định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển 5 năm tới. Nhiệm vụ trọng tâm là xem xét kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường. Đây được xem là bước đi quyết định nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa II, đồng thời công bố danh sách và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu trúng cử. Các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND cũng như các chức danh thuộc UBND phường theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy trình.

Ra mắt Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND phường; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn tổ chức, kỳ họp thứ Nhất còn mang ý nghĩa định hướng phát triển lâu dài cho địa phương. Các quyết định được thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Thuận Hóa trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Đặc biệt, việc lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được xem là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Qua đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Với những nội dung quan trọng được thông qua, Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường khóa II đã hoàn thành chương trình đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động của chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ 2026 - 2031, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới năng động, hiệu quả và bền vững.

THANH HƯƠNG
Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Sáng 26/3, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - hạng mục nhà 3 tầng gồm 15 phòng học. Công trình được triển khai trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện cần thiết, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tổ chức trang trọng, khoa học, hiệu quả; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp.

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Sáng 18/3,​ Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

