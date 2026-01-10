Mưa lũ nghiêm trọng ở châu Phi

Mưa lũ gây ngập lụt ở tỉnh Maputo của Mozambique. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Cơ quan khí tượng dự báo mưa có thể tiếp tục gây lũ lụt tàn phá hơn nữa. Tân Hoa Xã, AP và TTXVN đưa tin, Mozambique là một trong các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với lũ lụt trên diện rộng ở các tỉnh miền trung và miền nam. Viện Quản lý thảm họa và Giảm thiểu rủi ro của Mozambique cho biết, hơn 200.000 người bị ảnh hưởng, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Tại Nam Phi, ít nhất 30 người người thiệt mạng do lũ lụt ở miền bắc; các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Quân đội Nam Phi đã sử dụng trực thăng để giải cứu người dân khi họ tìm nơi trú ẩn trên mái nhà hoặc trên cây ở tỉnh Limpopo. Quân đội cũng giải cứu các sĩ quan cảnh sát và nhân viên kiểm soát biên giới khỏi một trạm kiểm soát trên biên giới Nam Phi-Zimbabwe. Hơn 1.000 ngôi nhà tại tỉnh Limpopo bị hư hại, trong đó nhiều nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Tỉnh Mpumalanga cũng chịu thiệt hại nặng nề, đường sá và cầu cống bị hư hại hoặc phá hủy. Còn ở Zimbabwe, hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa lớn kể từ đầu năm 2026 đến nay, trong khi trường học, đường sá và cầu cống bị sập.

