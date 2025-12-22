Vụ nổ viện dưỡng lão tại Mỹ: Ít nhất 2 người tử vong, một số người vẫn mất tích

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro dùng từ “thảm khốc” để mô tả vụ việc, khiến một phần viện dưỡng lão trên bị sập, gây hỏa hoạn và nhiều người bị mắc kẹt.

Theo giới chức địa phương, rò rỉ khí gas được cho là nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ nổ. Người đứng đầu đội cứu hỏa thị trấn Bristol Kevin Dippolito cho biết lực lượng chức năng ghi nhận “mùi khí gas nồng nặc” khi tiếp cận hiện trường. Một phần sàn tầng 1 đã sập xuống tầng hầm, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Công tác tìm kiếm - cứu nạn vẫn đang được triển khai với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm và máy xúc hạng nặng. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã phải trèo thang, phá cửa sổ, đưa các cư dân ra ngoài, trong đó có nhiều người bị kẹt tại cầu thang bộ và hố thang máy. Ít nhất 5 người hiện vẫn chưa được xác định tung tích, song con số này còn mang tính sơ bộ, do một số người có thể đã rời hiện trường cùng người thân.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Silver Lake có quy mô 174 giường, mới đổi chủ trong tháng này. Giới chức bang Pennsylvania cho biết ngày 10/12 các thanh tra y tế đã tới trao đổi với ban quản lý viện dưỡng lão về kế hoạch nâng cấp tiêu chuẩn an toàn. Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác điều tra.