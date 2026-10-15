Tuổi trẻ Huế tiếp nối truyền thống, khát vọng cống hiến

Đại diện lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đoàn kết các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại Huế, các thế hệ cán bộ Hội đã dành tâm huyết xây dựng phong trào, đồng hành với thanh niên, kết nối những tấm lòng và lan tỏa các hoạt động vì cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài (áo trắng) trao bằng khen cho các tập thể được tuyên dương trong chương trình “Thanh niên Huế - Khát vọng cống hiến”.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh, thanh niên Huế hôm nay cần chủ động nắm bắt cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ, mở rộng giao lưu và khẳng định năng lực; đồng thời nâng cao bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với quê hương. Trong đó, tuổi trẻ cần tích cực tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Huế, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài bày tỏ tin tưởng vào thế hệ trẻ, mong muốn mỗi thanh niên tự tin vào năng lực bản thân, giữ tinh thần khiêm tốn để học hỏi, kiên trì vượt qua khó khăn và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Sự trưởng thành sẽ ý nghĩa hơn khi năng lực của người trẻ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động tọa đàm, ôn lại truyền thống Hội, chương trình còn là dịp nhìn lại chặng đường phát triển và những đóng góp của các thế hệ thanh niên. Từ đó, Ban tổ chức tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực trong công tác, học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.