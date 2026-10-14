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“Dance for Youth” hòa nhịp vũ điệu di sản

HNN.VN - Tối 14/10, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội thi các nhóm nhảy khối trường học “Dance for Youth” lần thứ II, năm 2026.

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Các nhóm nhảy mang đến những màn trình diễn sôi động, kết hợp vũ đạo hiện đại với tinh thần tôn vinh di sản Huế. 

Hội thi năm nay có 28 đội tham gia vòng loại, thuộc hai bảng học sinh và sinh viên.

Qua các phần thi, 12 nhóm nhảy xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng công diễn. Bên cạnh những nhóm từng tạo dấu ấn ở mùa đầu tiên năm 2024 như NGD, DKD, Black Eye, hội thi còn có sự góp mặt của những nhóm nhảy như 4D Crew, MOH, MCD. Các đội mang đến những tiết mục được đầu tư về ý tưởng, dàn dựng và vũ đạo, thể hiện phong cách riêng cùng niềm đam mê nghệ thuật.

Với chủ đề “Hue in Motion - Vũ điệu di sản”, hội thi hướng đến sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Qua âm nhạc và vũ đạo, các nhóm nhảy thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản văn hóa Huế bằng cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo, góp phần đưa các giá trị văn hóa Cố đô đến gần hơn với giới trẻ.

Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng khiếu, “Dance for Youth” còn là dịp để các bạn giao lưu, học hỏi, rèn luyện tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự kiên trì qua quá trình tập luyện, dàn dựng tiết mục. Qua đó, hội thi góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong trường học, khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy sức sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếthanh niênhội thinhảy hiện đạidance youth
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