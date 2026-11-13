Tạo động lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá

Nhà xưởng sản xuất xe buýt tại Kim Long Motor Huế. Ảnh: Kim Long Motor Huế

Cơ hội từ các dự án lớn

Tại Huế, một số DN đã tham gia cung ứng linh kiện, phụ tùng, bao bì, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong các lĩnh vực dệt may, da giày, cơ khí, chế biến. Tuy nhiên, số lượng DN công nghiệp hỗ trợ còn ít, quy mô nhỏ, năng lực công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác lớn còn hạn chế. Đây là những rào cản khiến nhiều DN trên địa bàn khó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, sự hiện diện và kế hoạch mở rộng của các dự án quy mô lớn đang mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Đáng chú ý là Kim Long Motor Huế tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, một trong những DN sản xuất, lắp ráp ô tô, sản phẩm cơ khí quy mô lớn của thành phố và khu vực miền Trung. DN hợp tác với các đối tác quốc tế phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, động cơ; đồng thời mở rộng xuất khẩu xe con, xe buýt sang các thị trường lớn tại châu Á.

Từ dự án này, thành phố định hướng hình thành trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô, thu hút các DN sản xuất linh kiện, phụ tùng, dịch vụ logistics. Khi các hạng mục này tiếp tục được đầu tư, mở rộng sẽ tạo cơ hội để DN địa phương gia tăng thêm đơn hàng và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, tại Khu Công nghiệp Tứ Hạ, Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera đang nghiên cứu mở rộng hoạt động, hướng đến phát triển hệ sinh thái công nghiệp sinh dược gắn với công nghệ cao.

Ngày 2/10 vừa qua, Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất nghiên cứu tổ hợp dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, gồm cảng biển, tổng kho lỏng/khí, nhà máy cấu kiện bê tông, tổ hợp thép công nghệ cao kết hợp nhà máy điện đồng phát và khu đô thị - dịch vụ. Khi được triển khai, tổ hợp này sẽ mở thêm cơ hội cho các DN cung ứng tại địa phương.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Carlsberg công bố kế hoạch dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 2026 - 2031 nhằm hiện đại hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Trước đó, tập đoàn này vừa đầu tư gần 90 triệu USD để mở rộng, nâng công suất Nhà máy bia Phú Bài lên 360 triệu lít/năm.

Các dự án mới cùng kế hoạch mở rộng sản xuất của những nhà đầu tư hiện hữu sẽ tạo thêm nhu cầu về nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ. Đây là dư địa để các DN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố từng bước mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Mở rộng không gian liên kết

Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố xác định các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, trong đó có công nghiệp hỗ trợ; cơ khí và sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghệ số, bán dẫn; năng lượng mới; vật liệu mới, chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu. Đây là định hướng quan trọng để thành phố thu hút đầu tư, phát triển các cụm liên kết ngành, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất gắn kết, hỗ trợ nhau.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương, thành phố định hướng phát triển ngành sản xuất, lắp ráp ô tô gắn với chuỗi công nghiệp phụ trợ, hướng tới hình thành những ngành công nghiệp mũi nhọn có khả năng dẫn dắt tăng trưởng. Bên cạnh cơ khí ô tô, thành phố chú trọng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao tại Khu Công nghiệp Phong Điền; đồng thời nghiên cứu hệ sinh thái công nghiệp sinh dược gắn với công nghệ sinh học, sản xuất và vùng nguyên, dược liệu.

Những định hướng này mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp thành phố. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển, hạ tầng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Khi mạng lưới giao thông, điện, nước, xử lý nước thải… được đầu tư hoàn thiện sẽ giúp DN yên tâm rót vốn, mở rộng sản xuất lâu dài.

Hiện nay, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế và các cụm công nghiệp trên địa bàn đang tạo không gian thu hút nhiều dự án trong, ngoài nước. Dù vậy, hạ tầng tốt mới là điều kiện ban đầu. Quan trọng là hình thành các cụm liên kết sản xuất, thu hút DN cung ứng nguyên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng và dịch vụ công nghiệp, qua đó tăng kết nối giữa các nhà đầu tư lớn với DN địa phương.

Để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở Công Thương đang tham mưu UBND thành phố triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Huế giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, vật liệu; áp dụng hệ thống quản lý, tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu. Cùng với đó là đào tạo nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển nhà máy thông minh, kết nối DN địa phương với các tập đoàn, nhà sản xuất trong, ngoài nước.

Chương trình cũng chú trọng hỗ trợ DN tiếp cận thị trường, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ để thuận lợi trong kết nối cung - cầu.

“Sở Công Thương cũng tham mưu xây dựng quy chế quản lý, thực hiện chương trình, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được triển khai công khai, hiệu quả và đúng đối tượng”, ông Đặng Hữu Phúc nói.