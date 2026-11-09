Hành trình số đưa công nghệ đến gần người dân

Đoàn viên, thanh niên phường Kim Long đến tận nhà, hướng dẫn người dân nhập dữ liệu đất đai.

Tiếp cận công nghệ

Những ngày đầu tháng 9, tại tổ dân phố Vạn Xuân, phường Kim Long, các đoàn viên, thanh niên cùng Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Từ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID đến sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt hay chữ ký số, mỗi nội dung đều được hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại của người dân.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, các đoàn viên kiên trì hướng dẫn từng thao tác, nhất là đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ. Không chỉ giúp hoàn thành thủ tục, cách làm này còn hướng đến việc trang bị kỹ năng để người dân có thể tự thực hiện khi cần thiết.

Ông Trần Vạn An, người dân phường Kim Long chia sẻ: “Các đoàn viên, thành viên Tổ công nghệ số đã hỗ trợ người dân rất nhiều, đặc biệt trong thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến. Nhờ đó, người dân giảm bớt những thủ tục rườm rà, tiếp cận và sử dụng các tiện ích số thuận lợi hơn”.

Theo anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Vạn Xuân, sau khi phát động phong trào “Hành trình Số Cố Đô”, đoàn viên, thanh niên đã đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, tiếp cận thông tin, dữ liệu đất đai và các dịch vụ số thiết yếu. Hoạt động đặc biệt chú trọng những người chưa thành thạo công nghệ, giúp họ từng bước chủ động hơn trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Không chỉ đến từng hộ gia đình, hoạt động hỗ trợ còn được mở rộng thông qua các Điểm hỗ trợ xã hội số, Bưu cục số và Nhà văn hóa số. Đây là những địa chỉ để người dân được hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Tại phường Phú Xuân, nhân viên bưu điện trực tiếp hỗ trợ người dân đăng nhập tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh. Với những người chưa quen công nghệ, sự hướng dẫn tận tình giúp việc tiếp cận dịch vụ số thuận tiện hơn.

Bà Lê Thị Kim Yến, người dân phường Phú Xuân cho hay: “Tôi chưa thực sự thành thạo công nghệ số, nhưng khi đến đây, được cán bộ bưu điện hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, giúp tôi đã cập nhật và tiếp cận được những tiện ích cần thiết”.

Theo bà Nguyễn Thị Đức Hạnh, nhân viên Trung tâm Hành chính công Bưu điện Phú Xuân, phần lớn những người đến nhờ hỗ trợ là người cao tuổi hoặc chưa quen với các thao tác trực tuyến. Vì vậy, nhân viên bưu điện tập trung hướng dẫn từng bước, giúp người dân nắm rõ quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, hướng đến việc thực hiện các thao tác khi có nhu cầu.

Từ kỹ năng số đến công dân số

Từ những cách làm thiết thực tại cơ sở, phong trào “Hành trình Số Cố Đô” đang được triển khai trên địa bàn thành phố Huế, hướng đến phổ cập kỹ năng số và đưa các dịch vụ số thiết yếu vào đời sống.

Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 12/8/2026 của UBND thành phố, ngày 18/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào “Hành trình Số Cố Đô”, tiếp nối kết quả của phong trào “Bình dân học vụ số”. Sau một năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu, các chỉ tiêu về phổ cập tri thức và kỹ năng số đều đạt hoặc vượt mục tiêu đã đề ra. Tiếp nối kết quả đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, trực tiếp đồng hành cùng người dân tiếp cận công nghệ.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế cho biết, ngay trong ngày phát động, phong trào đã được triển khai đồng loạt tại 40 xã, phường. Thời gian tới, tuổi trẻ thành phố tiếp tục gắn phong trào “Bình dân học vụ số” với “Hành trình Số Cố Đô”, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần xây dựng xã hội số và chính quyền số.

Sau hơn một tháng triển khai, đã có 15 cơ quan, đơn vị tham gia phong trào “Hành trình Số Cố Đô”. Các hoạt động tập trung duy trì Điểm hỗ trợ xã hội số, kết hợp hướng dẫn tại chỗ với các đội hình lưu động đến từng tổ dân phố. Phong trào huy động sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, công an, trạm y tế và doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Đã có 22 địa phương ban hành kế hoạch hoặc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Cùng với các hoạt động phổ cập kỹ năng số, thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngày 9/10/2026, ba nền tảng gồm: Hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư cũng được đưa vào hoạt động trên Hue-S, mở rộng kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, sổ sức khỏe điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, các lực lượng tham gia phong trào còn chú trọng hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, phòng chống lừa đảo trên môi trường mạng.

Để phong trào đi vào chiều sâu, ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế cho biết, thời gian tới, ngành sẽ xây dựng bản đồ đo lường các điểm hỗ trợ số nhằm đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị bưu chính để huy động nguồn lực xã hội, mở rộng mạng lưới hỗ trợ, giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số thuận lợi hơn. Song song với phổ cập kỹ năng số, thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp.