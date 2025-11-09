  • Huế ngày nay Online
“Xốc” lại tinh thần “Chủ nhật xanh”

HNN.VN - Ngay sau lời kêu gọi của UBND thành phố, sáng nay, 9/11, đông đảo người dân, CB - CNVC, các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, ĐVTN, Công ty CP Môi trường & Đô thị Huế… đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo cùng người dân làm sạch thành phố sau mưa lũ

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (phải) cùng tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" ở P. Kim Long. Ảnh: Đ. QUANG

Các hoạt động dọn rác, bùn, rửa đường, trục vớt bèo tây… được triển khai ở những khu vực, điểm, tuyến đường… đang còn rác, bùn ứ đọng sau đợt mưa lụt vừa qua.

Với đông đảo lực lượng, dụng cụ, phương tiện tham gia nhiệt tình, việc khắc phục môi trường gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã cho thấy tính hiệu quả, thực chất khi các nơi đã cơ bản khôi phục lại diện mạo, góp phần cùng thành phố sớm trở lại là một đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp sau thiên tai.

Đây cũng là động lực để toàn thể cộng đồng “xốc” lại tinh thần “Chủ nhật xanh” sau thời gian tạm gián đoạn do mưa lụt kéo dài vừa qua.

Một số hình ảnh trong buổi ra quân tổng dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố:

 Huy động xe múc để thu gom rác thải... Ảnh: Đ.QUANG
 
 Điểm giao đường Mai Lượng - Nguyễn Ảnh Thủ (P. Hương An), lượng bùn đất ứ đọng rất nhiều. Ảnh: H. ĐĂNG
 Từ sự tích cực của người dân và các lực lượng tham gia, hiện bùn đất ứ đọng đã được giải phóng. Ảnh: H. ĐĂNG 
 Đập Đá cũng là 1 trong những điểm dồn ứ rác thải ở khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: T.BÌNH
 Cầu đi bộ ven sông Như Ý được lực lượng ĐVTN tích cực làm sạch. Ảnh: T. BÌNH
 Chung sức trả lại vẻ sạch đẹp cho những con đường tại phường An Cựu. Ảnh: M. HIỀN
 Già trẻ cùng vệ sinh môi trường ở Phường Phong Phú. Ảnh: Khánh Trình
Xử lý lớp bùn dày ở điểm du lịch ở Thanh Thủy: Ảnh: N. HIỆP
Các phương tiện được huy động phục vụ làm sạch môi trường. Ảnh: P. THÀNH
Ngoài các tuyến đường, một số bãi biển cũng được các lực lượng dọn dẹp vệ sinh... Ảnh: Q.ANH
 Huy động nhân lực vớt bèo lục bình, khơi thông dòng chảy trên các dòng sông. Ảnh: A.PHONG
 Người cao tuổi tích cực tham gia "Chủ nhật xanh" ở Phú Lộc. Ảnh: H. PHÚC

NHÓM PV
