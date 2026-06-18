Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Huế

Thanh niên TP. Huế không ngừng rèn luyện, học tập, cống hiến và phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội

Nữ sinh lớp 10, đại biểu trẻ nhất Đại hội

Trong đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Trương Nguyễn An Nhiên là gương mặt được nhiều sự quan tâm khi trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội. Nữ sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế hiện là Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp 10 Anh 1. Dù mới được kết nạp Đoàn từ cuối năm lớp 9, An Nhiên đã có nhiều năm tham gia các hoạt động đội, đoàn và sở hữu bảng thành tích đáng chú ý trong học tập, văn nghệ cũng như công tác phong trào.

Ở tuổi 16, An Nhiên từng là Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Quoc Hoc Dance QD 2917 và là Quán quân bảng Piano Liên hoan “Phím đàn xanh” năm 2023. Ngoài ra, An Nhiên luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, tình nguyện và các chương trình văn nghệ của nhà trường, địa phương.

Chia sẻ trước thềm Đại hội, An Nhiên cảm thấy rất vinh dự khi trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là cơ hội để An Nhiên được gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ những cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên cả nước.

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Theo An Nhiên, mỗi hoạt động đoàn đều mang lại những bài học quý giá, giúp em trưởng thành hơn, bản lĩnh và hoàn thiện bản thân. Các hoạt động phong trào cũng giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết như giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc tập thể và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Đến với Đại hội lần này, An Nhiên mong muốn mang tiếng nói của đoàn viên, thanh niên, học sinh về nhu cầu xây dựng môi trường học tập vừa phát triển tri thức, vừa chú trọng phát triển kỹ năng thực hành. Theo An Nhiên, bên cạnh việc trang bị kiến thức, học sinh cần được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm, mô hình lớp học hiện đại gắn với ứng dụng công nghệ.

Nữ sinh cũng mong muốn có thêm các hoạt động ngoại khóa, sân chơi học thuật và chương trình giao lưu quốc tế để học sinh được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành và phát triển những kỹ năng cần thiết như giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm; đồng thời tạo sự hứng thú và thoải mái trong quá trình học tập.

“Là đại biểu trẻ của Huế tham dự Đại hội, em ý thức rõ trách nhiệm lan tỏa hình ảnh văn hóa Cố đô đến bạn bè cả nước. Việc quảng bá văn hóa Huế có thể xuất phát từ chính những trải nghiệm và hành động hằng ngày. Đó là chia sẻ những hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích, chùa chiền của Huế trên các nền tảng mạng xã hội; cũng có thể cách nói chuyện nhẹ nhàng hay sự thân thiện của người trẻ Huế. Những điều bình dị ấy cũng góp phần giúp bạn bè cả nước hiểu hơn về con người và văn hóa của vùng đất Cố đô”, An Nhiên chia sẻ.

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Mang theo tiếng nói tuổi trẻ Cố đô

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế cho biết, tham dự Đại hội lần này, đoàn đại biểu TP. Huế gồm 16 đại biểu mang theo tiếng nói, tâm tư và khát vọng của tuổi trẻ Cố đô về một thế hệ thanh niên năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, luôn khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước. Tuổi trẻ thành phố kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và tiên phong trong chuyển đổi số. Đồng thời, thanh niên thành phố mong muốn tiếp tục phát huy vai trò gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô; xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống vừa tự tin hội nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ: Các nhóm vấn đề được thanh niên Huế đặc biệt quan tâm và mong muốn được thảo luận, đề xuất tại Đại hội lần này; đó là việc tạo thêm cơ hội việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở lại cống hiến cho quê hương. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trang bị kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Thanh niên Huế cũng mong muốn phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của người trẻ trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trên nền tảng bản sắc Huế; khuyến khích thanh niên tham gia gìn giữ, quảng bá và làm mới các giá trị di sản văn hóa của Cố đô. Đồng thời, xây dựng môi trường học tập, làm việc và phát triển toàn diện để thanh niên có điều kiện phát huy năng lực, khát vọng cống hiến và hội nhập.

Là địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với 8 di sản được UNESCO vinh danh, tuổi trẻ Huế thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. "Tuổi trẻ Huế xác định văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nguồn lực cho phát triển tương lai. Người trẻ không chỉ là người gìn giữ mà còn là chủ thể sáng tạo, góp phần đưa bản sắc dân tộc hòa vào dòng chảy chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa", anh Nguyễn Thanh Hoài cho biết.

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Một trong những hướng đi nổi bật là chuyển đổi số di sản thông qua việc số hóa các di tích, xây dựng bản đồ số du lịch văn hóa và ứng dụng công nghệ để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Cùng với đó là các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo từ bản sắc địa phương, phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng như nón lá nghệ thuật, áo dài truyền thống và các mô hình kinh tế sáng tạo gắn với văn hóa Huế. Phong trào “Chủ nhật xanh” tiếp tục được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và lan tỏa hình ảnh Huế xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Đoàn đại biểu TP. Huế mang đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếng nói của một thế hệ thanh niên bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến. Đó cũng là quyết tâm của tuổi trẻ Cố đô trong việc góp sức xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Huế trong thời kỳ mới.