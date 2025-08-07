  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/08/2025 20:44

Nhanh chóng xử lý sự cố cháy đầu máy đoàn tàu SE4

HNN.VN - Chiều 12/8, đầu máy đoàn tàu SE4 đã xảy ra sự cố kỹ thuật, gây cháy tại khu vực ga Truồi (xã Lộc An).

Ban lái máy và nhân viên nhà ga nhanh chóng xử lý đám cháy 

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, tàu SE4 chạy theo hướng Nam - Bắc khi đến ga Truồi thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu.

Theo thông tin từ Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế, ngay khi xảy ra vụ việc, ban lái máy và nhân viên nhà ga đã cho tách đầu tàu ra khỏi đoàn tàu để xử lý nên không ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là sự cố kỹ thuật, không có thiệt hại về người và tài sản.

Sau khoảng nửa giờ xử lý, vụ cháy đã được khắc phục, đoàn tàu SE4 tiếp tục vận hành trở lại theo lịch trình và vẫn đảm bảo an toàn, kỹ thuật.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
