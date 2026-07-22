Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

Quang cảnh Eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ngày 20/7, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cảnh báo bất kỳ hành động phong tỏa nào tại Biển Đỏ, tuyến hàng hải chiến lược cùng với Eo biển Hormuz, đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại, vận chuyển năng lượng, cũng như việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc. Liên hợp quốc yêu cầu các bên tuân thủ đầy đủ Nghị quyết 2722 của Hội đồng Bảo an cùng các văn kiện liên quan việc tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt “phong tỏa hàng hải” đối với Saudi Arabia. Trong tuyên bố ngày 20/7, người phát ngôn quân sự của Houthi cáo buộc Saudi Arabia đã “bao vây một cách bất công” đối với Yemen trong gần 12 năm qua thông qua các biện pháp hạn chế tại các cảng biển và sân bay, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Yemen. Houthi nêu rõ, lệnh cấm hàng hải có hiệu lực ngay lập tức và lực lượng này sẽ đáp trả trên quy mô lớn đối với bất kỳ hành động nào của Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với nước này, đồng thời khẳng định Riyadh vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen thông qua các chương trình phát triển và hỗ trợ ngân sách.

Liên quân các nước Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thương mại qua Eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. Theo người phát ngôn liên quân Arab, lực lượng này đang triển khai các biện pháp tác chiến cần thiết và mang tính quyết định, phù hợp luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu của liên quân hoạt động tại Eo biển Bab al-Mandab.

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