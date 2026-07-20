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Thế giới

Xung đột Trung Đông: Giao tranh tiếp tục lan rộng tại Vùng Vịnh

ClockThứ Tư, 22/07/2026 08:58
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi giao tranh lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh. Ngày 21/7, Kuwait, Bahrain và Jordan liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran, trong khi Mỹ duy trì các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

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Chính phủ Kuwait ngày 21/7 cho biết, các tên lửa Iran đã đánh trúng một số nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển đêm 20/7, buộc nước này phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tăng cao do nắng nóng. Khoảng 90% nguồn nước sinh hoạt của Kuwait được cung cấp từ các nhà máy khử mặn, và các cuộc tấn công này có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng thiết yếu của quốc gia Vùng Vịnh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao cùng ngày cho biết họ đã triệu đại sứ Iran liên quan đến vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu 'Kifan' của Kuwait đêm 20/7 ở eo biển Hormuz, khiến một số người bị thương.

Tại Bahrain, nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV tiếp tục diễn ra trong ngày. Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố đã nhằm vào một số cơ sở liên quan đến lực lượng Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Sheikh Isa và hạ tầng của tập đoàn Amazon, song các thông tin này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ toàn bộ 5 UAV và 3 tên lửa do Iran phóng về phía nước này.

Ở mặt trận trên biển, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công tại vùng biển ngoài khơi Oman, buộc thủy thủ đoàn phải rời tàu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thừa nhận gây ra vụ việc cùng hai vụ tấn công tàu khác trước đó.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tiếp tục không kích các trung tâm chỉ huy quân sự, bệ phóng tên lửa, UAV, năng lực hải quân và hệ thống phòng không của Iran. Tuy nhiên, theo đánh giá tình báo mới được truyền thông Mỹ dẫn lại, các cuộc không kích hiện nay khó có khả năng làm thay đổi lập trường của Tehran trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và tình hình eo biển Hormuz.

Song song với các hoạt động quân sự, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy nhằm tìm cách nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới Pakistan để gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng Asim Munir nhằm trao đổi về các sáng kiến hòa giải. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nếu Iran đưa ra các đề xuất "thực chất".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ ông chưa từng gặp trực tiếp Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei và cho rằng lỗ hổng tình báo từng dẫn tới vụ ám sát cố Lãnh tụ Ali Khamenei nhiều khả năng vẫn chưa được khắc phục.

https://nhandan.vn/xung-dot-trung-dong-giao-tranh-tiep-tuc-lan-rong-tai-vung-vinh-post977046.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Xung độtTrung ĐôngGiao tranh
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