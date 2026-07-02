Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Ngày 3/7 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại quốc gia Nam Mỹ.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó cũng như sự chuyên nghiệp của các lực lượng cứu hộ Việt Nam trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và cường độ làm việc cao.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, sự hiện diện của đoàn cùng với màu cờ sắc áo Việt Nam không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hình chữ S nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, mọi nỗ lực của đoàn cứu hộ đang được Chính phủ, nhân dân Venezuela cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela; đồng thời khẳng định năng lực ngày càng cao của lực lượng cứu hộ Việt Nam trong việc tham gia các nhiệm vụ quốc tế.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã trao tặng các nhu yếu phẩm, thực phẩm và một số vật dụng thiết yếu nhằm hỗ trợ đoàn công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là một số nông sản do chính tay cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trồng và chăm sóc.

Qua đó, Đại sứ Vũ Trung Mỹ gửi lời thăm hỏi, động viên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; mong muốn các thành viên đoàn giữ gìn sức khỏe, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Venezuela và các đoàn cứu hộ quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn cứu hộ Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ngay từ khi đoàn đặt chân đến nước sở tại.

"Sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, bảo đảm hậu cần, phiên dịch và kết nối với phía bạn đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn nhanh chóng triển khai nhiệm vụ ngay sau khi đến hiện trường", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.

Theo đó, ngay sau khi được phân công đến khu vực chịu thiệt hại nặng nề, các lực lượng cứu hộ Việt Nam đã khẩn trương tổ chức trinh sát hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ Venezuela và các đoàn quốc tế triển khai tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ sơ cứu, vận chuyển người bị thương và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Với trang thiết bị chuyên dụng cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều nhiệm vụ trong nước và quốc tế, đoàn cứu hộ Việt Nam đang nỗ lực cao nhất nhằm góp phần cứu thêm nhiều sinh mạng và hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ

Trước đó, đoàn cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã đến Venezuela để tham gia hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6. Ngay khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetía, đoàn đã được phía Venezuela và Đại sứ quán Việt Nam đón tiếp, tạo điều kiện để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa.

Chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam không chỉ tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu cứu nạn mà còn thể hiện sự đồng hành sát sao của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với các lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế.

Đồng thời, hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Venezuela thông qua những hành động thiết thực, giàu tính nhân văn trong thời điểm đất nước bạn đang đối mặt với hậu quả nặng nề của thiên tai.

https://nhandan.vn/dai-su-viet-nam-tai-venezuela-tham-doan-cuu-ho-tiep-them-dong-luc-cho-luc-luong-noi-tuyen-dau-cuu-nan-post973239.html