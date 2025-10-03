Để chính sách thu hút nguồn nhân lực phát huy hiệu quả

Huế là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực y tế

Khơi thông điểm nghẽn

Những năm qua, TP. Huế đã cụ thể hóa tinh thần NQ 54 của Bộ Chính trị bằng hàng loạt NQ, chương trình, kế hoạch, đề án. Thành phố cũng quan tâm đến việc gắn kết cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động. Nhiều chương trình đào tạo đã tiệm cận nhu cầu thực tiễn. Một số doanh nghiệp (DN) lớn chọn Huế làm điểm đầu tư, mở ra việc làm mới, tạo môi trường để lao động chất lượng cao ở lại…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương, UBND tỉnh (nay là TP. Huế) phê duyệt Đề án 1071 năm 2023, nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực phải đủ cả về quy mô lẫn chất lượng, từ trí lực, thể lực, đến kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức.

Đề án 1071 xác định nhiều nhiệm vụ then chốt: Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề trong các khu công nghiệp; gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường; hợp tác liên kết đào tạo; tuyển chọn sinh viên xuất sắc đi học sau đại học trong và ngoài nước; đồng thời thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị về công tác tại Huế.

“Đây là cách tạo dựng nguồn nhân lực không chỉ đủ về số lượng mà còn tinh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Mặc dù thành phố đã đạt nhiều kết quả trong hiện thực hóa các chính sách, song thực tế việc phát huy hiệu quả thu hút nhân tài vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH TP. Huế mới đây cho thấy: Năng suất lao động năm 2024 của Huế chỉ đạt 137,3 triệu đồng/người, thấp hơn mức trung bình khu vực Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung là 139,2 triệu đồng. Tình trạng “chảy máu chất xám” chưa được khắc phục. Số lao động qua đào tạo rời Huế cao gấp 1,8 lần số lao động nhập cư. Không ít bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia chọn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hoặc ở lại nước ngoài để tìm mức thu nhập và môi trường làm việc hấp dẫn hơn. Một bộ phận lao động tại chỗ vẫn còn hạn chế về tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, khả năng thích ứng với yêu cầu DN.

Theo đánh giá của Đoàn ĐBQH TP. Huế, nguyên nhân khách quan nằm ở việc xã hội hóa trong dạy nghề, đào tạo nhân lực còn khó khăn, môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn DN lớn. Nguyên nhân chủ quan là hạn chế nguồn lực tài chính. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo hiện đại còn chậm, chế độ đãi ngộ cho giảng viên, chuyên gia chưa đủ sức cạnh tranh.

“Khi thiếu vắng các tập đoàn, công ty quy mô, cơ hội việc làm chất lượng cao bị thu hẹp, nhân lực giỏi khó phát huy năng lực. Một số cơ sở đào tạo vẫn lúng túng trong xây dựng chương trình nghề, chưa gắn sát nhu cầu thực tế. Nhiều DN lo ngại rủi ro nên hạn chế tiếp nhận sinh viên thực tập, khiến sinh viên ít có cơ hội trải nghiệm”, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Hoàn thiện chính sách phù hợp từng địa phương

Từ thực tiễn giám sát, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ nút thắt, biến chính sách thu hút nhân tài thành động lực thực sự. Trước hết là hoàn thiện thể chế và chính sách. Các cơ quan Trung ương cần thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh cơ chế về đào tạo và sử dụng nhân lực. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải được gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển vùng. Quan trọng hơn, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù cho người tài, bảo đảm điều kiện làm việc, nghiên cứu, sinh sống đầy đủ từ thu nhập, nhà ở, an sinh đến môi trường sáng tạo, để họ an tâm cống hiến lâu dài.

“Thay vì cào bằng, cần trả công xứng đáng theo giá trị thị trường, mở ra cơ hội thăng tiến công bằng, xây dựng môi trường làm việc minh bạch và chuyên nghiệp. Người có năng lực phải được trọng dụng, còn trí thức trẻ, người Việt ở nước ngoài hay các chuyên gia quốc tế cần có cơ hội phát huy tài năng”, bà Sửu nhìn nhận.

Với TP. Huế, nhiệm vụ đặt ra là phải nhanh chóng rà soát lại chính sách thu hút nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho biết: Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác, liên kết trong đào tạo để phát triển nguồn nhân lực; chú trọng tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các ngành y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời, xây dựng cơ chế thu hút, phát triển đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, pháp luật, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế; tạo môi trường làm việc thuận lợi để những người có trình độ tiến sĩ về công tác tại Huế, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành.

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu, Đoàn ĐBQH thành phố đã kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời bổ sung các chính sách thu hút nhân tài phù hợp với khả năng tài chính của từng địa phương. Chính phủ và các bộ, ngành cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc thiết kế cơ chế đào tạo và đãi ngộ; ban hành chính sách hỗ trợ các trường nghề đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy; nghiên cứu cơ chế đặc thù để hỗ trợ cán bộ y tế đi học nâng cao trình độ.