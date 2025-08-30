Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, mở đường cho phát triển đô thị

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ trì kỳ họp có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương cùng tham dự kỳ họp.

Đầu tư công, nguồn lực cho phát triển

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025, bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy sau sắp xếp. HĐND cũng phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 nhằm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Điểm mới tại kỳ họp là việc giao dự toán ngân sách cho Sở Công Thương từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, phục vụ hoạt động Chi cục Quản lý thị trường. Nghị quyết này được kỳ vọng góp phần tăng hiệu quả quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, HĐND thông qua hàng loạt tờ trình về kế hoạch đầu tư công. Trong đó, có việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn tiết kiệm chi năm 2024 và nguồn vốn Trung ương thưởng vượt dự toán thu. Đây được xem là "cú hích" tài chính cho các công trình trọng điểm.

Thường trực HĐND thành phố điều hành kỳ họp

HĐND cũng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025, tận dụng tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ công cộng.

Đáng chú ý, HĐND thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang Nhân dân phía Nam TP. Huế tại phường Phú Bài (tỷ lệ 1/2000), bảo đảm nhu cầu thực tế, gắn với yếu tố môi trường và quy hoạch đô thị. Đồng thời, thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu tại bốn phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú và Phong Quảng, bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị.

Hướng tới cải cách và khuyến khích sản xuất

Kỳ họp lần này ghi dấu nhiều chính sách mới như, quy định mức chi công tác phí, hội nghị; chi cho hoạt động khuyến công; hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. HĐND đồng thời sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững đến năm 2030.

Một điểm nhấn cải cách hành chính là nghị quyết quy định mức thu lệ phí "0 đồng" khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Chính sách này khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, minh bạch và thân thiện.

Bên cạnh đó, HĐND quyết định chế độ phụ cấp cho thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công cho lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ - chính sách nhằm động viên, nâng cao đời sống lực lượng cơ sở gắn bó trực tiếp với an ninh trật tự địa bàn.

Người dân phường Phong Phú tìm hiểu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn

Một nội dung đáng chú ý khác là danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Việc xác định rõ quỹ đất sẽ giúp thành phố chủ động trong thu hút đầu tư, tránh chồng chéo, lãng phí. HĐND cũng thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho một số dự án phát triển, với yêu cầu cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, HĐND bãi bỏ ba nghị quyết cũ của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành trước khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương), liên quan đến thu tiền bảo vệ đất trồng lúa, phân cấp quản lý thủy lợi và chủ trương đầu tư cấp tỉnh. Đây là bước khẳng định sự chuyển giao thẩm quyền, tăng tính chủ động của chính quyền đô thị.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP. Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp lần này đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực then chốt như tài chính - ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, hành chính - dịch vụ công, tài nguyên - môi trường, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; đồng thời bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp.

Ông Lê Trường Lưu đề nghị sau kỳ họp, UBND TP. Huế cùng các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Trong đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết về tài chính – ngân sách, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục tiêu; thực hiện nghiêm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, gắn với phát triển bền vững; rà soát, áp dụng kịp thời các chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp để tránh chồng chéo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả chủ trương thu lệ phí “0 đồng” đối với thủ tục hành chính trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức công bố và gắn biển tên cầu Nguyễn Hoàng theo đúng quy định.