Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến thực chất trong từng nhiệm vụ

Một góc trung tâm đô thị Huế (Tuyến đường đi bộ dọc sông Hương kết nối sang sông Như Ý tạo điểm nhấn mới cho đô thị). Ảnh: Đức Quang

Điều quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, hiệu quả; biến chủ trương thành chương trình, dự án, sản phẩm cụ thể, được đo bằng sự phát triển của thành phố, chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của Nhân dân.

TP. Huế bước vào nhiệm kỳ mới với vị thế, không gian phát triển và yêu cầu cao hơn. Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đòi hỏi thay đổi tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Không thể để những lợi thế về văn hóa, di sản, con người, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, biển và đầm phá chỉ dừng ở tiềm năng.

Sáu chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ lớn, đột phá chiến lược và hệ thống giải pháp phải tạo thành một chỉnh thể thống nhất, hướng đến Huế “xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Mục tiêu chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành kết quả có thể đo đếm, kiểm chứng.

Trước hết phải tạo chuyển biến mạnh về thể chế và bộ máy

Nút thắt phát triển nhiều khi nằm ở thể chế, thủ tục, sự phối hợp và năng lực thực hiện. Vì vậy, phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm.

Phải chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; rà soát thủ tục rườm rà, khâu chậm trễ, rào cản đầu tư, sản xuất, kinh doanh; không để dự án qua nhiều cơ quan nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng.

Cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, chuyển từ số hóa thủ tục sang quản trị bằng dữ liệu. Hue-S cần tiếp tục là nền tảng chủ lực kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp, phục vụ điều hành đô thị chủ động, chính xác.

Huế cần tiếp tục giữ vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đồng thời, thành phố không thể bằng lòng với tốc độ phát triển bình thường; mọi lợi thế đặc biệt phải được chuyển hóa thành nguồn lực, động lực và kết quả phát triển cụ thể.

Cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương. Ảnh: Đức Quang

Phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích, bảo vệ ý tưởng đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Hiệu quả công việc phải là thước đo quan trọng nhất trong đánh giá cán bộ.

Phát triển kinh tế phải tạo được những động lực tăng trưởng mới

Quy mô kinh tế Huế còn khiêm tốn, vì vậy phải tạo chuyển biến mạnh về cơ cấu và chất lượng tăng trưởng.

Du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu năm 2030 đón 10 - 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%, đóng góp khoảng 15% GRDP. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi nâng chất lượng sản phẩm, chi tiêu và thời gian lưu trú; hình thành sản phẩm đặc trưng dựa trên văn hóa, di sản như ẩm thực, áo dài, festival, đầm phá, biển, khai thác loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm.

Công nghiệp phải chuyển sang ngành giá trị gia tăng, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Chân Mây - Lăng Cô, Phú Bài, Phong Điền cùng hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp phải trở thành các cực tăng trưởng mới; ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ hiện đại, tạo chuỗi liên kết, đóng góp ngân sách và nâng chất lượng nhân lực.

Kinh tế tư nhân phải là động lực quan trọng của tăng trưởng. Mục tiêu thành lập mới 10.000 - 11.000 doanh nghiệp đến năm 2030 đòi hỏi nuôi dưỡng những doanh nghiệp đủ mạnh, vươn ra thị trường quốc gia, quốc tế; bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; phấn đấu đưa PCI và PAR Index vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Hướng đến Huế “xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Ảnh: Lan Anh

Hạ tầng phải đi trước một bước

Không gian phát triển mới đòi hỏi hạ tầng mới. Các dự án đường ven biển, đường vành đai, các trục Đông - Tây, kết nối cao tốc, cầu qua sông Hương, cầu qua phá Tam Giang, hệ thống cảng Chân Mây - Thuận An - Phong Điền, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài... phải được xác định rõ thứ tự ưu tiên và tiến độ.

Với mỗi dự án lớn phải trả lời được năm câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm? Sản phẩm cuối cùng là gì? Khi nào hoàn thành? Nguồn lực ở đâu? Nếu chậm thì trách nhiệm thuộc về ai?

Phải xử lý quyết liệt “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và xử lý vấn đề vượt thẩm quyền cấp dưới.

Văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và nguồn lực phát triển

Huế có vị thế riêng trong hệ thống đô thị Việt Nam: Phát triển nhanh nhưng không đánh mất bản sắc, hiện đại hóa nhưng phải gìn giữ chiều sâu văn hóa.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Bảo tồn không phải để đóng kín di sản mà biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển qua du lịch, công nghiệp văn hóa. Mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP đòi hỏi sớm hình thành hệ sinh thái và chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp; nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nguồn lực xã hội; giữ cái riêng của Huế đồng thời nâng năng lực cạnh tranh.

Tạo đột phá về khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực

Huế khó tăng trưởng cao, bền vững nếu chỉ dựa vào tài nguyên truyền thống. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực mới.

Mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP; hình thành Khu công nghệ cao, Trung tâm dữ liệu AI, thúc đẩy Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia khu vực miền Trung, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... phải được cụ thể hóa bằng dự án, cơ chế rõ ràng. Đầu tư khoa học công nghệ phải gắn với thương mại hóa nghiên cứu, nhu cầu doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư mạo hiểm, khởi nghiệp, thu hút chuyên gia, trí thức giỏi.

Phát huy lợi thế giáo dục, y tế; phát triển Đại học Huế theo hướng đại học quốc gia, phấn đấu thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á; xây dựng Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu Đông Nam Á, tạo động lực cho kinh tế tri thức, dịch vụ chất lượng cao và thu hút nhân tài.

Điều quyết định vẫn là tổ chức thực hiện Chương trình hành động dù tốt đến đâu nhưng thực hiện không quyết liệt thì cũng khó tạo chuyển biến.

Thành ủy đã xác định trách nhiệm của Đảng ủy UBND thành phố, HĐND, mặt trận, các ban xây dựng Đảng, cấp ủy trực thuộc và từng Thành ủy viên. Hằng năm, giữa nhiệm kỳ phải sơ kết, đánh giá; Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát. Từng nhiệm vụ phải tiếp tục được lượng hóa theo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm.

Nhiệm vụ phải phân nhóm ưu tiên: Việc cần hoàn thành ngay thì tập trung làm ngay; dự án tạo động lực lớn phải ưu tiên; mục tiêu dài hạn phải chuẩn bị nền tảng từ nhiệm kỳ này. Không dàn trải nguồn lực.

Cần theo dõi tiến độ nhiệm vụ lớn theo quý, nhận diện nguy cơ chậm, vướng mắc để xử lý ngay. Đánh giá cuối năm phải dựa trên sản phẩm cụ thể, không chỉ báo cáo.

Phải huy động ngân sách Trung ương, địa phương, đầu tư công, PPP, ODA, FDI và nguồn lực xã hội. Lĩnh vực tư nhân làm tốt thì Nhà nước tạo cơ chế tham gia; nguồn lực công tập trung cho công trình nền tảng, dẫn dắt và lĩnh vực thiết yếu.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặc biệt quan trọng đối với Huế. Cơ hội đã mở ra. Yêu cầu cao nhất từ nay đến cuối nhiệm kỳ là hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng, kết quả thực chất. Mỗi cấp ủy, cơ quan, cán bộ, đảng viên phải hiểu rõ phần việc và hoàn thành với trách nhiệm cao nhất.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bằng công trình hoàn thành, dự án được khơi thông, doanh nghiệp phát triển, việc làm mới, di sản được gìn giữ và phát huy, bộ máy hoạt động hiệu quả, đời sống Nhân dân được nâng cao.

Đó chính là thước đo cuối cùng của Chương trình hành động và cũng là trách nhiệm của chúng ta trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế.