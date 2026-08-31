Nepal kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

Khu vực Nuwakot, Nepal tan hoang sau trận lũ quét ngày 26/8. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 31/8, Thủ tướng Shah nhấn mạnh: “Đã đến lúc nêu bật những thảm họa thiên nhiên chúng ta đang phải gánh chịu là do biến đổi khí hậu”.

Thủ tướng Shah nhận định, thảm họa lũ quét tại dãy Himalaya không phải là “thảm họa thời tiết thông thường”, mà là hệ quả của biến đổi khí hậu. Theo Thủ tướng Nepal, thảm họa khởi nguồn từ một vụ sạt lở tuyết và băng tại vùng Himalaya. Điều này cho thấy những rủi ro ở khu vực Himalaya ngày càng lớn. Thế giới cần được cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro thiên tai mà Nepal phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.

Mặc dù nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập sông băng chưa được xác định rõ, nhưng theo giới khoa học biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa như vậy. Các nhà khoa học chỉ rõ, băng tuyết trên dãy Himalaya cao nhất thế giới đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng. Giới chức Liên hợp quốc phụ trách vấn đề khí hậu nhận định thảm họa vừa qua là “lời nhắc nhở đau lòng” về sự mong manh của các hệ sinh thái miền núi cao.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong đường hầm tại các công trình thủy điện bị bùn vùi lấp do trận lũ lụt thảm khốc ở biên giới Nepal-Trung Quốc. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát Nepal cho biết, đến sáng 1/9, số người chết tại nước này đã tăng lên 974 người, đưa tổng số người chết ở cả Nepal và Trung Quốc lên 990 người. Khoảng 4.400 người vẫn chưa được tìm thấy.

https://nhandan.vn/nepal-keu-goi-hanh-dong-chong-bien-doi-khi-hau-post985898.html?gidzl=55ZWEtERZI8MHUaxV8sF9Xr5wpbXXOSc01JdCM22XoS3G-4zOuM6Tr0JjpfWXO0dK4paR6LIy5KkTvk080