Tiếp nối mùa thu độc lập bằng hành động hôm nay

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bạch Thị Xữ, xã Phú Hồ.

Tinh thần không lùi bước

Mùa thu năm 1945, khi khí thế Cách mạng tháng Tám lan tỏa, ông Phan Ngọc Điển (sinh năm 1930, phường Thuận An) vừa tròn 15 tuổi. Biết chữ và biết đi xe đạp, ông được giao nhiệm vụ làm liên lạc cho chính quyền cách mạng. Những mệnh lệnh hỏa tốc từ xã lên huyện được cậu thiếu niên chuyển đi, có khi theo cậu trên những chuyến đò nhỏ vượt đầm phá mênh mông.

Dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của cậu bé Ngọc Điển ngày ấy là khí thế hào hùng của ngày 23/8/1945 - ngày mà Nhân dân vùng Phú Hải (cũ), nay là Thuận An, vùng lên giành chính quyền tại đình làng Cự Lại. Từ mùa thu ấy, tinh thần đó theo ông suốt những năm tháng sau này, khi trở thành người lính, rồi người quân y đi qua hai cuộc kháng chiến.

Trong nhiều câu chuyện của đời binh nghiệp, ông Điển nhớ nhất về ba chiến sĩ đặc công của Thành đội Huế được giao nhiệm vụ đánh vào một đơn vị giải mật mã, gọi là đội mã thám của địch đóng tại sân bay Phú Bài năm 1966. Khi đó, truyền tin chủ yếu bằng mật mã, nhiều nhiệm vụ của ta bị địch phát hiện từ đội mã thám.

Chỉ ba người cho một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Hai người là đảng viên; người còn lại được kết nạp ngay trước giờ lên đường. Mỗi người mang theo 30kg chất nổ, lặng lẽ lên đường - Đi là không về nữa. Đã không lời chia tay nào đủ để diễn tả sự bi tráng của khoảnh khắc ấy: Phía trước là nhiệm vụ, phía sau là đồng đội, trong mỗi bước chân là sự dấn thân không toan tính cho ngày độc lập.

Sau đó, đơn vị chỉ còn nghe tiếng nổ. Không ai trở lại... Ông Điển nhớ lại, lòng nặng trĩu.

Nếu ba chiến sĩ đặc công là hình ảnh của lòng quả cảm nơi tuyến đầu, thì những năm tháng quân y của ông Điển lại là hình ảnh của tinh thần tự lực, tự cường, không đầu hàng hoàn cảnh. Có thời điểm ông được đưa về Phú Vang, phụ trách Đội phẫu thuật chỉ gồm ba người. Thương binh và người dân bị thương liên tục đến trong điều kiện thiếu thuốc men, dụng cụ và nước sạch. Mỗi ngày, ông thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật. Có những ca mổ cam go phải thực hiện trong ánh sáng của những cây nến.

Không đủ điều kiện, nhưng những người thầy thuốc vẫn làm công việc của mình bởi phía trước là thương binh và người dân cần được cứu chữa. “Chỗ mô khó khăn là tôi đến”, ông Điển nói. Một câu nói giản dị nhưng gợi lên phẩm chất của cả một thế hệ: Không chờ hoàn cảnh thuận lợi mới hành động; nơi nào gian khó nhất, nơi đó càng cần có mặt.

Với những gì bản thân đã trải qua, cựu chiến binh Lê Văn Lân (sinh năm 1932, phường Hương An) cũng thấy rằng, trong những thời khắc cam go, điều giúp người lính đứng vững trước hết là niềm tin vào chính nghĩa và con đường dân tộc đã lựa chọn.

Niềm tin ấy trở thành điểm tựa để những người lính can trường vượt qua những giới hạn tưởng như không thể. Theo ông Lân, sức mạnh của thế hệ cha ông không chỉ nằm ở lòng dũng cảm mà còn ở sự đồng lòng. Khi đã cùng chung một mục tiêu, thì những thiếu thốn, gian khổ, hy sinh không thể khuất phục được ý chí.

Chủ động vào việc khó

Trong khói lửa chiến tranh, nơi nào gian nguy là có mặt người lính. Hôm nay, bản lĩnh ấy tiếp tục được thử thách bằng những việc khó: Dám đi vào nơi còn vướng mắc, dám đương đầu với khó khăn để khơi thông nguồn lực và biến lợi thế thành động lực tăng trưởng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tặng quà cho gia đình chính sách

Là người tham gia nghiên cứu nhiều công trình về lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế, TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế nhìn nhận, xuyên suốt chặng đường lịch sử cho thấy một phẩm chất nổi bật của Huế: Trong khó khăn luôn biết phát huy nội lực, giữ gìn bản sắc và kiên trì tìm hướng đi để vươn lên.

Những năm đầu thế kỷ XXI, Huế từng bước hình thành các thế mạnh về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ.

Ngày 1/1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo TS Phan Tiến Dũng, đó là kết quả cả một chặng đường phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế. Từ đây, Huế có thêm điều kiện phát huy những giá trị riêng có, hướng tới một thành phố xanh, thông minh, giàu bản sắc; phát triển nhanh, bền vững, hiện đại. Nhìn từ chiều dài lịch sử, tinh thần Huế hôm nay là sự tiếp nối. Di sản phải trở thành nguồn lực; bản sắc phải trở thành lợi thế; truyền thống tự lực, tự cường phải trở thành năng lực hành động.

Nhưng chặng đường phía trước vẫn không ít thử thách. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của Huế tăng 8,33%, thấp hơn yêu cầu để tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Một số dự án còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục cải thiện; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều, trong khi ở một số nơi vẫn còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cựu chiến binh Lê Văn Lân kể lại những chuyện khi ông tham gia kháng chiến.

Khoảng cách giữa khát vọng phát triển và kết quả thực tế đòi hỏi một tinh thần mới - quyết liệt hơn trong hành động, thực chất hơn trong tổ chức thực hiện. UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ điều hành theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, khoa học và chuyển đổi số; từ hoàn thành công việc theo quy trình sang tạo ra giá trị, kết quả cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Muốn tăng trưởng nhanh, Huế phải khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; sử dụng hiệu quả đất đai, tài chính, đầu tư công; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xử lý những dự án chậm triển khai, gây lãng phí. Nhưng để những yêu cầu ấy trở thành kết quả, yếu tố quyết định vẫn là con người: Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; người đứng đầu phải quyết liệt; mỗi chủ trương phải được đo bằng kết quả cuối cùng.

Hôm nay, vị thế và tương lai của Huế phải tiếp tục được tạo dựng bằng năng lực tự chủ, tinh thần đổi mới và trách nhiệm hành động; biến truyền thống tự lực, tự cường thành năng lực cạnh tranh, biến khát vọng thành những quyết sách đúng, công trình cụ thể và kết quả người dân có thể cảm nhận. Đó cũng là cách thiết thực nhất để Huế tiếp nối tinh thần Cách mạng tháng Tám - mùa thu độc lập, không chỉ bằng niềm tự hào về những gì đã qua, mà bằng bản lĩnh nhận việc khó, dám hành động và tạo ra những kết quả xứng đáng.