Quy định số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

HNN.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 332/NQ-CP quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô 

Theo Nghị quyết, Phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) được bố trí bình quân 2 cấp phó; trong đó, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã gồm Giám đốc (Phó Chủ tịch UBND cấp xã không kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã) và Phó Giám đốc tương đương Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo VPCP
