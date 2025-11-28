Chính phủ Venezuela phản đối Mỹ áp đặt hạn chế không phận

Máy bay của các hãng hàng không quốc tế dừng đỗ tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, cách thủ đô Caracas của Venezuela 20 km. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngày 29/11, Chính phủ Venezuela ngày lên án tuyên bố của Mỹ về việc áp đặt hạn chế đối với không phận nước này, gọi đây là một “hành động gây hấn thái quá” và vi phạm chủ quyền Caracas.

Trong một thông cáo chính thức, Chính phủ Venezuela bác bỏ ý định của Washington muốn “mở rộng thẩm quyền ngoài lãnh thổ” nhằm kiểm soát việc sử dụng không phận Venezuela.

Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela và khu vực lân cận “sẽ bị đóng hoàn toàn," áp dụng với các hãng bay, phi công, cũng như các nhóm buôn ma túy và buôn người.

Caracas khẳng định tuyên bố này là mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời trái với Điều 2.4 của Hiến chương Liên hợp quốc về cấm đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như mục tiêu gìn giữ hòa bình nêu tại Điều 1.

Venezuela nhấn mạnh mỗi quốc gia có chủ quyền tuyệt đối đối với không phận của mình theo Công ước Chicago 1944 và các quy định của ICAO.

Chính phủ Venezuela cũng cho biết hạn chế do Mỹ đưa ra ảnh hưởng tới các chuyến bay đưa người di cư Venezuela bị trục xuất từ Mỹ về nước.

Caracas kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương lên án hành động mà nước này gọi là “phi đạo đức và đe dọa an ninh khu vực”./.