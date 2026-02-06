  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Liên hợp quốc kỳ vọng Mỹ và Nga đạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới

ClockThứ Sáu, 06/02/2026 14:59
Ngày 5/2, người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ kỳ vọng vào kết quả tích cực của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Mỹ về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn.

Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, giảm thuế "đối ứng" xuống mức 18%Triển lãm gốm "Dáng xuân 2026": Cảm hứng từ truyền thống đến hiện đạiTổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn rất nguy hiểm khi không có một khuôn khổ giải quyết các loại vũ khí hạt nhân này. Chúng tôi rất hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tích cực và đạt được kết quả”.

Bên cạnh đó, quan chức này khẳng định Liên hợp quốc không tham gia vào các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ song hy vọng cả Moskva và Washington sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận nhằm xây dựng một khuôn khổ mới phù hợp hơn với tình hình thế giới hiện nay.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi nước này và Nga đàm phán về một hiệp ước hạt nhân mới thay vì gia hạn New START. 

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thay vì gia hạn NEW START... chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình làm việc về một hiệp ước mới, cải tiến, hiện đại hóa và có thể tồn tại lâu dài trong tương lai”.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Nga có thể cam kết tiếp tục tuân thủ các điều khoản của New START trong ít nhất 6 tháng để đàm phán về một thỏa thuận mới.

Các nguồn tin tiết lộ hai bên đã đàm phán trong vòng 24 giờ qua tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và dự thảo kế hoạch vẫn cần được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-ky-vong-my-va-nga-dat-thoa-thuan-kiem-soat-vu-khi-moi-post941597.html?gidzl=Q-NaMIJ88Knf-ErP9DOZJMhvvba-qtr28QkoKMw7U4SdhkDMQD8j5N3vv58-qNiMTAo_LJPw7lqY8CWiJW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốckỳ vọngMỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Cuba trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng nhưng đã có một số tín hiệu cho khả năng duy trì đối thoại.

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba
Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất

Ngày 28/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan này đang phải đối phó với sức ép ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc yêu cầu cắt giảm lãi suất.

Mỹ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top