Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện

Mô hình cá lồng của ông Khiếp đang dần mở ra hướng đi kinh tế mới cho vùng cao

Tận dụng lợi thế từ thiên nhiên

Xã A Lưới 3 được thành lập sau khi sáp nhập 4 xã cũ của huyện A Lưới, gồm: Hồng Thượng, Hồng Thái, Phú Vinh và Sơn Thủy. Với diện tích tự nhiên hơn 154km², nơi đây có hệ thống lòng hồ thủy điện trải rộng, phù hợp để phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt, đặc biệt là cá lồng.

Gia đình anh Hồ Văn Khiếp ở thôn Tu Vây là một trong những hộ đi đầu với mô hình này. Năm 2023, anh bắt đầu thả lứa cá trắm đầu tiên với hơn 350 con trong lồng rộng khoảng 25m². Nhờ tận dụng cỏ dại làm thức ăn và nguồn nước sạch từ lòng hồ, chi phí nuôi giảm đáng kể. “Nuôi cá trắm đỡ tốn kinh phí hơn nuôi heo, nuôi gà. Nguồn nước không ô nhiễm nên cá ít bệnh. Chỉ hơn một năm là có thể thu hoạch, lãi được hơn 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí”, anh Khiếp chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, anh đang lên kế hoạch mở thêm nhiều lồng cá, nhất là khi có thêm vốn hỗ trợ. “Vào dịp Tết, cá bán rất chạy. Có đầu ra ổn định nên tôi rất yên tâm mở rộng quy mô. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện vùng cao, ít đất ruộng mà vẫn có thể làm kinh tế hiệu quả”, anh Khiếp bộc bạch.

Theo anh Khiếp, hiện thôn Tu Vây có 6 hộ nuôi cá lồng, tổng cộng 11 lồng nuôi. Mỗi lồng đầu tư khoảng 12 - 14 triệu đồng, chủ yếu từ vốn vay ưu đãi và vốn tự có của người dân. Nuôi cá lồng không chỉ tận dụng được mặt nước, mà còn tận dụng luôn các loại cỏ, thức ăn có sẵn trong tự nhiên, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.

Mô hình hiệu quả

Không chỉ riêng ở thôn Tu Vây, phong trào nuôi cá lồng đã phát triển ở các thôn khác trên địa bàn xã. Gia đình chị Hồ Thị Lè ở thôn A Đâng là một ví dụ. Bắt đầu từ năm 2018 với 2 lồng cá trắm được đầu tư nhờ vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay, gia đình chị đã có 11 lồng nuôi với nhiều loại cá như trắm, trê, rô phi, lăng, diêu hồng...

“Mỗi năm tôi thu được hơn 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ mô hình này mà gia đình ổn định cuộc sống, không còn phải đi làm thuê như trước”, chị Lè chia sẻ. Chị không ngừng mở rộng mô hình, đầu tư thêm lồng mới từ chính lợi nhuận thu được qua từng năm. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả kinh tế của mô hình, cũng như khả năng nhân rộng nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 3 khẳng định: “Đây là mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, tận dụng tốt mặt nước, ít đất canh tác. Quan trọng hơn, mô hình này đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con, từ chỗ trông chờ vào hỗ trợ sang chủ động phát triển sinh kế”.

Cũng theo ông Giang, thời gian tới xã sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình nuôi cá lồng, nhất là tại các thôn có diện tích mặt nước lớn. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ phối hợp với các ban ngành để mở lớp tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi và kết nối đầu ra cho sản phẩm.

“Chúng tôi kỳ vọng mô hình này không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, mà còn tiến tới xây dựng thương hiệu cá nước ngọt A Lưới, đưa sản phẩm vươn ra thị trường rộng hơn. Tất nhiên, điều đó cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân”, ông Giang nhấn mạnh.