  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/08/2025 15:44

Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện

HNN - Tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn của lòng hồ thủy điện A Lưới, nhiều hộ dân tại xã A Lưới 3 đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá lồng. Đây được xem là một trong những hướng đi hiệu quả, giúp cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững cho người dân miền núi.

Quyết liệt xử lý trâu, bò thả rông phá hoại rừng trồng, hoa màuCắm mốc giới hành lang bảo vệ 175 nguồn nước

 Mô hình cá lồng của ông Khiếp đang dần mở ra hướng đi kinh tế mới cho vùng cao

Tận dụng lợi thế từ thiên nhiên

Xã A Lưới 3 được thành lập sau khi sáp nhập 4 xã cũ của huyện A Lưới, gồm: Hồng Thượng, Hồng Thái, Phú Vinh và Sơn Thủy. Với diện tích tự nhiên hơn 154km², nơi đây có hệ thống lòng hồ thủy điện trải rộng, phù hợp để phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt, đặc biệt là cá lồng.

Gia đình anh Hồ Văn Khiếp ở thôn Tu Vây là một trong những hộ đi đầu với mô hình này. Năm 2023, anh bắt đầu thả lứa cá trắm đầu tiên với hơn 350 con trong lồng rộng khoảng 25m². Nhờ tận dụng cỏ dại làm thức ăn và nguồn nước sạch từ lòng hồ, chi phí nuôi giảm đáng kể. “Nuôi cá trắm đỡ tốn kinh phí hơn nuôi heo, nuôi gà. Nguồn nước không ô nhiễm nên cá ít bệnh. Chỉ hơn một năm là có thể thu hoạch, lãi được hơn 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí”, anh Khiếp chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, anh đang lên kế hoạch mở thêm nhiều lồng cá, nhất là khi có thêm vốn hỗ trợ. “Vào dịp Tết, cá bán rất chạy. Có đầu ra ổn định nên tôi rất yên tâm mở rộng quy mô. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện vùng cao, ít đất ruộng mà vẫn có thể làm kinh tế hiệu quả”, anh Khiếp bộc bạch.

Theo anh Khiếp, hiện thôn Tu Vây có 6 hộ nuôi cá lồng, tổng cộng 11 lồng nuôi. Mỗi lồng đầu tư khoảng 12 - 14 triệu đồng, chủ yếu từ vốn vay ưu đãi và vốn tự có của người dân. Nuôi cá lồng không chỉ tận dụng được mặt nước, mà còn tận dụng luôn các loại cỏ, thức ăn có sẵn trong tự nhiên, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.

Mô hình hiệu quả

Không chỉ riêng ở thôn Tu Vây, phong trào nuôi cá lồng đã phát triển ở các thôn khác trên địa bàn xã. Gia đình chị Hồ Thị Lè ở thôn A Đâng là một ví dụ. Bắt đầu từ năm 2018 với 2 lồng cá trắm được đầu tư nhờ vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay, gia đình chị đã có 11 lồng nuôi với nhiều loại cá như trắm, trê, rô phi, lăng, diêu hồng...

“Mỗi năm tôi thu được hơn 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ mô hình này mà gia đình ổn định cuộc sống, không còn phải đi làm thuê như trước”, chị Lè chia sẻ. Chị không ngừng mở rộng mô hình, đầu tư thêm lồng mới từ chính lợi nhuận thu được qua từng năm. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả kinh tế của mô hình, cũng như khả năng nhân rộng nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 3 khẳng định: “Đây là mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, tận dụng tốt mặt nước, ít đất canh tác. Quan trọng hơn, mô hình này đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con, từ chỗ trông chờ vào hỗ trợ sang chủ động phát triển sinh kế”.

Cũng theo ông Giang, thời gian tới xã sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình nuôi cá lồng, nhất là tại các thôn có diện tích mặt nước lớn. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ phối hợp với các ban ngành để mở lớp tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi và kết nối đầu ra cho sản phẩm.

“Chúng tôi kỳ vọng mô hình này không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, mà còn tiến tới xây dựng thương hiệu cá nước ngọt A Lưới, đưa sản phẩm vươn ra thị trường rộng hơn. Tất nhiên, điều đó cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân”, ông Giang nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Hải Băng
 Từ khóa:
sinh kếbền vữnglòng hồ thủy điện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phú Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện và sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã Phú Lộc đang ngày càng đổi thay. Những điểm sáng về kết quả đạt được thời gian qua trở thành nền tảng quan trọng để xã Phú Lộc tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục phát triển nhanh, bền vững
Đầu tư hạ tầng - nền tảng cho phát triển bền vững

Chương trình trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và công nghiệp đang tạo nên sức bật mạnh mẽ cho Huế, mở đường cho những đột phá mới trong tiến trình hiện đại hóa đô thị, công nghiệp hóa nền sản xuất và chuyển dịch cơ cấu phát triển theo hướng bền vững.

Đầu tư hạ tầng - nền tảng cho phát triển bền vững
Giao thông xanh: Chiến lược để phát triển đô thị bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, phát triển giao thông xanh, sử dụng phương tiện sạch, thân thiện với môi trường không chỉ là xu hướng, mà là yêu cầu tất yếu đối với mỗi đô thị hiện đại. TP. Huế đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với một lộ trình chuyển đổi cụ thể, từ năm 2025, 100% xe buýt đầu tư mới và thay thế trên toàn địa bàn sẽ phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Giao thông xanh Chiến lược để phát triển đô thị bền vững
Phát triển dân số bền vững từ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) không chỉ là vấn đề y tế mà còn là nền tảng của phát triển dân số bền vững. Những năm qua, TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CSSKSS, góp phần cải thiện đời sống người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Phát triển dân số bền vững từ chăm sóc sức khỏe sinh sản

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top