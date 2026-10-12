Phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ văn hóa bản địa

Nhiều món ăn truyền thống của địa phương được khôi phục từ hỗ trợ của dự án.

Dự án được triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Chương trình UNDP-GEF SGP. Sau một năm hoạt động, dự án đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ tài nguyên rừng, cải thiện sinh kế và phát huy vai trò phụ nữ.

Nổi bật, dự án đã củng cố, hoàn thiện vườn ươm cây bản địa với diện tích khoảng 750m², gieo ươm khoảng 14.500 cây giống gồm huỷnh, nhàu, lim xanh và tường vi. Đồng thời, hỗ trợ trồng, tra dặm 100 cây bản địa tại khu vực Nhà Rông và diện tích rừng FSC, góp phần tạo nguồn giống tại chỗ, từng bước mở rộng các dải cây bản địa gắn với quản lý rừng bền vững.

Cùng với đó, dự án hỗ trợ xây dựng 10 vườn rau an toàn tại các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ; tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau, cải tạo đất, sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học cho 100 lượt phụ nữ Bru - Vân Kiều. Các mô hình bước đầu giúp cải thiện nguồn thực phẩm, giảm chi phí sinh hoạt và tạo thêm thu nhập từ việc bán rau dư thừa.

Trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, dự án tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại phường Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng; tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng cho 30 học viên, đào tạo múa truyền thống cho 20 phụ nữ và hướng dẫn chế biến món ăn bản địa cho 7 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ. Các điệu múa, nhảy sạp và ẩm thực truyền thống như gà nướng, xôi sắn, chấm chéo, canh môn… được khôi phục, thực hành và giới thiệu tại Ngày hội văn hóa “Sắc màu – Bru Vân Kiều”...

Phát biểu tại hội nghị, bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định, thông qua các hoạt động, người dân từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất và ý thức bảo vệ môi trường; phụ nữ mạnh dạn hơn trong tham gia hoạt động kinh tế, văn hóa và phát triển dịch vụ cộng đồng. Dự án cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa bảo tồn tài nguyên rừng, phát huy bản sắc văn hóa và cải thiện sinh kế tại địa phương.

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ duy trì vườn ươm cây bản địa, nhân rộng mô hình vườn rau an toàn, kết nối đầu ra cho cây giống; đồng thời từng bước hoàn thiện các sản phẩm trải nghiệm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Qua đó, phát huy nội lực của cộng đồng, nâng cao vai trò của phụ nữ, hướng đến phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.