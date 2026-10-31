Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng dự án.

Dự án do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, với sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng. Các hoạt động được triển khai tại phường Kim Long, phường Dương Nỗ và xã Phú Lộc.

Trong hai năm, dự án triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, hội thảo, tập huấn và hướng dẫn thực hành. Qua đó, cán bộ Hội cơ sở được bổ sung kiến thức, kỹ năng phân tích giới, tham mưu, giám sát và lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Một chuyển biến đáng ghi nhận là cán bộ Hội từng bước chủ động tìm hiểu nhu cầu, nhận diện những rào cản ảnh hưởng đến cơ hội tham gia của phụ nữ. Từ việc chủ yếu tuyên truyền, vận động chị em tham gia hoạt động, cán bộ cơ sở chú trọng hơn đến việc lắng nghe, đề xuất giải pháp và tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ý kiến vào các quyết định tại cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận dụng kiến thức sau tập huấn còn chưa đồng đều; nguồn lực dành cho hoạt động lồng ghép giới còn hạn chế. Công tác thu thập số liệu phân tách theo giới, theo dõi và đánh giá những thay đổi thực tế cần tiếp tục được quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục đưa mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển địa phương; hoàn thiện đánh giá cuối kỳ dựa trên minh chứng và sản phẩm cụ thể. Đồng thời, chọn lọc tài liệu, phương pháp hiệu quả để tiếp tục sử dụng tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp gắn với lợi thế nhà vườn, ẩm thực, làng nghề và du lịch cộng đồng; kết hợp hỗ trợ kỹ năng kinh doanh với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.