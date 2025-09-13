  • Huế ngày nay Online
Lắng nghe, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

HNN.VN - Từ 12-14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Hội LHPN các địa phương Quảng Điền, Phú Xuân và Vỹ Dạ tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em – Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” với sự tham gia của 300 hội viên phụ nữ có con dưới 16 tuổi.

Bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số

 
 Hội viên phụ nữ lắng nghe những kiến thức, kỹ năng để xử lý các tình huống khi trẻ nhỏ tham gia mạng xã hội
Hiện, nhiều vụ việc lừa đảo, dụ dỗ trẻ em qua biên giới với thủ đoạn tinh vi đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kỹ năng của trẻ khi sử dụng internet, mạng xã hội để làm quen, hứa hẹn việc làm, thậm chí dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Không ít em nhỏ dưới 16 tuổi đã trở thành nạn nhân của mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị rủ rê tham gia vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Từ thực tế đó, Hội LHPN thành phố Huế đã tổ chức các Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em – Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” tại một số địa phương để trao đổi, chia sẻ về thực trạng trẻ em internet, mạng xã hội ngày càng sớm, đối diện nhiều nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng như: làm quen, dụ dỗ nhằm mục đích mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rủ rê tham gia trò chơi bạo lực, hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại. Đây là vấn đề đáng lo ngại khi phần lớn trẻ em chưa có đầy đủ kỹ năng nhận diện và phòng ngừa.

Tại diễn đàn, các hội viên chia sẻ những câu chuyện thực tế về việc của con em mình bị người lạ kết bạn, dụ dỗ chuyển tiền qua mạng hay rủ rê đi làm thêm với mức lương hấp dẫn. Các cán bộ công an đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn kỹ năng để trẻ biết cách từ chối, báo cho người lớn, đồng thời cảnh báo phụ huynh nâng cao cảnh giác, không giao phó hoàn toàn cho con trong việc sử dụng thiết bị điện tử.
 
Qua đó, giúp cho những bà mẹ có thêm kiến thức đồng hành cùng con, tạo “lá chắn an toàn” bảo vệ trẻ trước những cạm bẫy trên không gian mạng.
Tin, ảnh: Thảo Vy
