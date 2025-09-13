Lắng nghe, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Hội viên phụ nữ lắng nghe những kiến thức, kỹ năng để xử lý các tình huống khi trẻ nhỏ tham gia mạng xã hội

Hiện, nhiều vụ việc lừa đảo, dụ dỗ trẻ em qua biên giới với thủ đoạn tinh vi đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kỹ năng của trẻ khi sử dụng internet, mạng xã hội để làm quen, hứa hẹn việc làm, thậm chí dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Không ít em nhỏ dưới 16 tuổi đã trở thành nạn nhân của mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị rủ rê tham gia vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Từ thực tế đó, Hội LHPN thành phố Huế đã tổ chức các Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em – Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” tại một số địa phương để trao đổi, chia sẻ về thực trạng trẻ em internet, mạng xã hội ngày càng sớm, đối diện nhiều nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng như: làm quen, dụ dỗ nhằm mục đích mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rủ rê tham gia trò chơi bạo lực, hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại. Đây là vấn đề đáng lo ngại khi phần lớn trẻ em chưa có đầy đủ kỹ năng nhận diện và phòng ngừa.