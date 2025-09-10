  • Huế ngày nay Online
Bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số

HNN.VN - Ngày 10/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế phối hợp với Hội LHPN phường Phú Xuân tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phú Xuân.

UNICEF cảnh báo 600.000 trẻ em đối mặt với thảm họa ở RafahĐẩy mạnh các dịch vụ toàn diện về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

 

Hội viên phụ nữ được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số 

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Hội LHPN thành phố, Hội LHPN phường Phú Xuân, Công an phường Phú Xuân và các chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ ở các tổ dân phố.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Phú Xuân đã chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn - lành mạnh - thân thiện với trẻ em.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp hội phụ nữ trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần tạo dựng môi trường sống tích cực, an toàn cho trẻ. 

Tin, ảnh: Thảo Vy
