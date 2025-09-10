Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Hội LHPN thành phố, Hội LHPN phường Phú Xuân, Công an phường Phú Xuân và các chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ ở các tổ dân phố.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Phú Xuân đã chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn - lành mạnh - thân thiện với trẻ em.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp hội phụ nữ trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần tạo dựng môi trường sống tích cực, an toàn cho trẻ.