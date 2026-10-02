  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/10/2026 12:14

Cảnh sát giao thông kịp thời cứu người phụ nữ chới với giữa dòng sông Hương

HNN.VN - Sáng 2/10, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP. Huế cùng một người dân đã kịp thời đưa một cụ bà đang chới với giữa dòng nước vào bờ cấp cứu.

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị đuối nướcKhen thưởng hai cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người dân bị đột quỵ đi cấp cứuCảnh sát giao thông đưa người có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu

Thượng tá Lê Diệt (áo xanh, thứ 3 từ phải sang) cùng đồng đội và người dân sơ cứu cụ bà sau khi đưa vào bờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, khi đang đi nắm tình hình địa bàn tại khu vực đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa) gần cầu Dã Viên, Thượng tá Lê Diệt phát hiện một cụ bà chới với giữa dòng sông Hương. Không suy nghĩ nhiều, anh cùng một người dân lập tức lao xuống dòng nước, tiếp cận và đưa cụ bà vào bờ.

Ngay sau đó, Thượng tá Lê Diệt lập tức liên hệ đồng đội phối hợp sơ cứu và kịp thời đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe cụ bà đã qua cơn nguy kịch.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcảnh sát giao thôngkịp thờicứu ngườiđuối nước
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý, trung tâm thuộc UBND thành phố Huế

Sáng 1/10, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm thuộc UBND thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh dự và trao các quyết định.

Kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý, trung tâm thuộc UBND thành phố Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top