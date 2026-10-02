Cảnh sát giao thông kịp thời cứu người phụ nữ chới với giữa dòng sông Hương

Thượng tá Lê Diệt (áo xanh, thứ 3 từ phải sang) cùng đồng đội và người dân sơ cứu cụ bà sau khi đưa vào bờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, khi đang đi nắm tình hình địa bàn tại khu vực đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa) gần cầu Dã Viên, Thượng tá Lê Diệt phát hiện một cụ bà chới với giữa dòng sông Hương. Không suy nghĩ nhiều, anh cùng một người dân lập tức lao xuống dòng nước, tiếp cận và đưa cụ bà vào bờ.

Ngay sau đó, Thượng tá Lê Diệt lập tức liên hệ đồng đội phối hợp sơ cứu và kịp thời đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe cụ bà đã qua cơn nguy kịch.