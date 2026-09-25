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ClockThứ Hai, 28/09/2026 14:04

Khởi nghiệp từ những trải nghiệm rất Huế

Không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, chị Đinh Thị Phương Thy (SN 1991, phường Kim Long) đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa bằng những trải nghiệm đời thường như làm nón, làm bánh, nấu cơm Huế, ướp trà sen... Từ một homestay nhỏ, chị từng bước xây dựng mô hình kết nối du khách với cộng đồng, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Dự án “O Thy - Heritage Hub, hệ sinh thái kết nối trải nghiệm di sản Huế” của chị Phương Thy đoạt giải Nhì Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026.

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Chị Đinh Thị Phương Thy (bên phải) hướng dẫn du khách trải nghiệm các nghề truyền thống Huế. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Mang lại sinh kế cho người dân

Nằm giữa không gian xanh mát, yên bình của Kim Long, O Thy Homestay hiện có 5 phòng nghỉ, sân vườn và khu cà phê, phục vụ cơm nhà kiểu Huế, đồ uống cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Nhưng điều khiến homestay này trở nên khác biệt chính là ở cách chị Thy tạo thêm những “điểm chạm” để du khách sống cùng văn hóa địa phương.

“Khởi nghiệp trong thời đại số phải tìm được sự khác biệt. Nếu chỉ làm giống mọi người thì rất khó cạnh tranh. Tôi muốn du khách đến O Thy không chỉ nghỉ ngơi mà còn có thể tự tay làm chiếc bánh, chằm chiếc nón hay nấu bữa cơm Huế và thưởng thức thành quả do chính mình làm ra”, chị Thy chia sẻ.

Chị Thy xây dựng các hoạt động trải nghiệm linh hoạt theo mùa. Cách làm này giúp trải nghiệm luôn gắn với đời sống thực tế của địa phương. Du khách không chỉ nghe kể về văn hóa Huế mà còn trực tiếp làm, thưởng thức và trò chuyện với những người đang gìn giữ nghề.

Khoảng 60% khách lưu trú tại O Thy lựa chọn tham gia các hoạt động trải nghiệm. Homestay cũng không tự thực hiện tất cả mà kết nối, giúp du khách tìm, đặt và tham gia những trải nghiệm phù hợp. Người làm nghề, các hộ dân và đối tác địa phương cùng tham gia tạo nên sản phẩm.

Đằng sau mỗi trải nghiệm là câu chuyện về sinh kế. Hiện O Thy tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động, đồng thời tạo thêm nhiều công việc thời vụ cho người dân địa phương khi có khách tham gia trải nghiệm.

Những người thợ chằm nón, làm bánh hay có nghề thủ công truyền thống từ chỗ chủ yếu làm sản phẩm để bán nay có thêm cơ hội trực tiếp gặp gỡ du khách. Họ hướng dẫn từng công đoạn, kể câu chuyện về nghề và cùng du khách hoàn thành sản phẩm. Chị Lê Nhã Uyên làm nghề chằm nón, phường Kim Long chia sẻ: “Nhờ có những hoạt động trải nghiệm như thế này, chúng tôi có thêm việc làm và thu nhập”.

Lợi ích từ hoạt động trải nghiệm được chị Thy chia sẻ với người dân. Homestay giữ lại 10%  giá một dịch vụ trải nghiệm, phần còn lại dành cho những người trực tiếp tham gia. Với chị Thy, đó là cách để du lịch không chỉ tạo doanh thu cho một cơ sở lưu trú mà còn tạo ra lợi ích cho cộng đồng. Có thêm thu nhập, bà con sẽ có thêm động lực gắn bó với nghề và giữ gìn những giá trị truyền thống.

Mô hình cũng ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ. Đồng thời, kết nối các hộ dân và làng nghề để tạo thêm đầu ra cho sản phẩm.

Công nghệ mở câu chuyện Huế

Nếu văn hóa là chất liệu tạo nên sự khác biệt, chuyển đổi số là công cụ giúp chị Thy đưa những giá trị ấy đến gần hơn với du khách.

Chị Thy hiện sử dụng Facebook, TikTok, Google Maps, Zalo và các nền tảng đặt phòng trực tuyến để quảng bá, tiếp cận khách hàng và vận hành dịch vụ. Chị cũng tận dụng hình ảnh, video và phản hồi của du khách để kể câu chuyện về mô hình. Một đoạn video khách tự tay làm bánh, bức ảnh chằm nón hay lời nhận xét về bữa cơm Huế trở thành cách giới thiệu tự nhiên, giúp những trải nghiệm tại O Thy tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Từ dữ liệu về phòng nghỉ, món ăn, hoạt động trải nghiệm, đối tác và phản hồi của khách, chị từng bước chuẩn hóa hoạt động, hướng tới xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm số với website đặt dịch vụ, mã QR cho từng hoạt động, bản đồ số Kim Long và hệ thống quản lý khách hàng.

Bà Võ Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Long cho biết: Mô hình của chị Thy có hướng đi phù hợp với lợi thế địa phương, nhất là khi Kim Long còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống. Điểm đáng ghi nhận của chị Thy là không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh lưu trú mà còn kết nối người dân cùng tham gia, qua đó tạo thêm việc làm, thu nhập và góp phần quảng bá giá trị văn hóa địa phương. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chị em trong quá trình khởi nghiệp, nhất là kết nối, quảng bá và ứng dụng chuyển đổi số.

Khởi nghiệp bằng những điều bình dị, chị Thy chọn công nghệ để mở rộng cánh cửa, chọn văn hóa để tạo sự khác biệt và chọn cộng đồng làm một phần giá trị của hành trình. Để rồi, mỗi du khách rời O Thy không chỉ mang theo kỷ niệm về nơi lưu trú mà còn có thêm một trải nghiệm rất Huế. Từ một homestay nhỏ, chị Thy đang từng bước xây dựng O Thy thành điểm kết nối giữa du khách và cộng đồng.

Thanh Thảo
 Từ khóa:
Khởi nghiệptrải nghiệmrất Huế
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