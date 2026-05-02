Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp Phong trào Không liên kết

ClockChủ Nhật, 03/05/2026 09:26
Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp 

Ngày 1/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp định kỳ cấp Đại sứ của Phong trào Không liên kết để nghe báo cáo cập nhật và trao đổi về các tiến trình quan trọng của Phong trào Không liên kết và Liên hợp quốc, trong đó có công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Không liên kết lần thứ 20, tiến trình xây dựng Công ước quốc tế về Quyền phát triển, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 đang diễn ra, cùng một số vấn đề khác được các nước thành viên quan tâm.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, liên quan tình hình Cuba hiện nay, Đại sứ Ernesto Soberón - Trưởng Phái đoàn Thường trực Cuba tại Liên hợp quốc đã cập nhật về việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến năng lượng, thương mại và du lịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội và đời sống người dân Cuba, nhất là các khía cạnh thiết yếu như lương thực và y tế.

Trước tình hình đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức Cuba đang phải đối mặt; cho biết Việt Nam đã và đang triển khai một số hình thức hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Phong trào Không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận, trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của người dân.

Nhân dịp cuộc họp diễn ra đúng ngày kỷ niệm 51 năm Việt Nam thống nhất đất nước, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ trân trọng và biết ơn đối với sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của Phong trào Không liên kết dành cho Việt Nam trong suốt quá trình kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự đồng hành và hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của của Cuba-với câu nói của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 

Cũng tại cuộc họp, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin cập nhật tới các nước thành viên Không liên kết về diễn biến Hội nghị, trong đó nhấn mạnh bối cảnh quốc tế phức tạp và những thách thức trong việc thúc đẩy đồng thuận.

Đại sứ kêu gọi các nước thành viên Không liên kết tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tham gia đối thoại xây dựng, phối hợp thúc đẩy Hội nghị đạt được kết quả cân bằng và thực chất, góp phần củng cố lòng tin đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.

